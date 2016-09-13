AKP: Hiç kimse FETÖ ticareti yapmamalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "Hiç kimse kendi ticaretini, makam ve mevkisi için yolunu açmaya teşebbüs etmemelidir. Bunlara asla müsaade etmeyiz. FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Sorgun, partisinin bir otelde düzenlediği bayramlaşma programında, bayramı sevinç ve hüzün içinde geçirdiklerini söyledi. Tarih boyunca jeopolitik konumundan dolayı Türkiye'nin hep ilgi çeken bir bölgede yer aldığına dikkati çeken Sorgun, bu coğrafyada bulunmanın büyük bedelleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin çok sayıda terör örgütüyle mücadele ettiğini savunan Sorgun, "Van'da terör saldırısı oldu. Yaralılarımız var. Dün, Diyarbakır'da mezarlıkta çok miktarda patlayıcılar bulundu. Bunlar için bayramın bir anlamı var mı? Bırakın bayramı bölgeye hizmet eden ambulansı, baraj ve yol yapan makineleri yakabiliyorlarsa bunun hedefi bellidir" diye konuştu.

Soruşturmalar...

Sorgun, FETÖ soruşturması kapsamında kamuda açığa alınan ve görevden uzaklaştırılanlara ilişkin, pirincin içindeki beyaz taşların ayrıldığını ifade etti.

Kişiler hakkında bilgi ve belge olmadan işlem yapılmadığını anlatan Sorgun, "Kimseye de kefil olmuyoruz. Bu görevden alınanlara ilişkin bazı yanlışlıklar olabilir. İllerde kriz masaları kuruldu. Yanlışlıkla görevden alınanlar yeniden görevine dönecek. Ama bir taraftan da parasıyla, silahıyla asrın ihanetine destek vermişse asla acımayız. Eğer onlara acırsak, millete acımamış oluruz. Bu kadar net." şeklinde konuştu.

Sorgun, "Siyaset kendini neden temizlemiyor?" diyenlerin olduğunu belirterek siyasetin, 17-25 Aralık'tan sonra birçok defa sınavdan geçtiğini, AK Parti'nin seçim ve kongreler yaptığını dile getirdi.

Siyasetin kendi içinde temizliğini yaptığını aktaran Sorgun, şunları kaydetti:

"Hiç kimse hariçten gazel okuyarak siyaseti dizayn etmeye çalışmasın. Parti olarak içimizde varsa ki çok az miktarda olabilir, tabiri caizse safralarımızı temizliyoruz. Bunda da hiçbir tereddüdümüz yok. Ama bunun üzerinde hiç kimse siyaseti ve bürokrasiyi dizayn etmeye kalkmamalıdır. Hiç kimse FETÖ ticareti yapmamalıdır. Kendi ticaretini, makam ve mevkisi için yolunu açmaya teşebbüs etmemelidir. Bunlara asla müsaade etmeyiz. FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz"