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Politika

AKP heyeti, KKTC'de Şeyh Kıbrısi'yi de ziyaret etti

Beşir Atalay, Kuzey Kıbrıs basınında yer alan "müdahale" eleştirilerini 'Bizim kongremize Kuzey Kıbrıs’taki tüm partilerin genel başkanları katıldı, biz de katılmayı bir görev addettik' diyerek yanıtladı

22 Ekim 2012 20:08

KKTC’de iktidar partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) başkanlık seçimleri 19. Olağan Genel Kurulu'nda sonuçlandı. Başbakan İrsen Küçük'ün 704 oyla kazandığı seçimde eski sağlık bakanı Ahmet Kaşif de 690 oy aldı. KKTC medyasında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in seçim öncesi KKTC'yi ziyaretleri tartışma konusu oldu.

KKTC'de yayımlanan Yenidüzen gazetesi, AKP'li yetkililerin ziyaretini “Gayri resmi baskın” manşetiyle verdi. Haberde “UBP kurultayına saatler kala AKP yetkilileri gizli gizli adaya geldi, hiçbir açıklama yapmadan Gemikonağı’nda Başbakan İrsen Küçük ile bazı UBP’li kurmaylarla yemekli toplantıda buluştu" ifadeleri kullandı. Afrika gazetesi de AKP'li yetkililerin kurultay öncesinde Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Nazım Kıbrısi’yi ziyaretini "Şeyh Nazım'ın duasını aldılar" başlığıyla manşete çekti.  

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, düzelenen basın toplantısında "AKP'nin UBP kurultayına müdahale ettiği" iddiasını yanıtladı. Atalay, “Böyle bir konuya girmek istemediğini ama Türkiye’nin hedeflerinin büyük Kıbrıs’la, Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili olduğunu” söyledi.

 

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