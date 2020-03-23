AKP heyeti infaz indirimi düzenlemesi için CHP ve İyi Parti’yi ziyaret edecek

AKP heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

AKP, infaz düzenlemesini görüşmek üzere yarın CHP ve İYİ Parti’yi TBMM'de ziyaret edecek. AKP heyetinin CHP’yi saat 10.00'da, İyi Parti’yi ise saat 14.00’te ziyaret etmesi bekleniyor. Heyet, Cuma günü de MHP ile görüşmüştü.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

İnfaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya geldiklerini de söyleyen Muş, ''Meclis'te önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız'' ifadelerini kullandı.

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