AKP: HDP’ye oy vermiş insanlar bile tutuklama kararını anlayışla karşıladılar!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasına, partiye oy vermiş insanların dahi anlayışla karşıladığını söyledi. Aktay, böyle bir beklentinin var olduğunu, böyle bir beklentinin karşılanmış olduğunu bugün anladıklarını savundu.

Aktay, Kahramanmaraş'ta açılan Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aktay’ın açıklaması şöyle:

"Bu tavır kabul edilebilir değildi. 'Siyaset ortamını biz istediğimiz gibi yaparız, silah da kullanırız siyaset de yaparız' gibi bir meydan okumayı kimse üstlenemez. Kimse böyle bir meydan okumada bulunamaz. Meydan okumada bulunanlara da devlet gerekeni yapar. Türkiye'de siyaset ortamı tıkanmış değildir. Siyaset ortamı içerisinde kimin ne iddiası varsa bunlar dillendirilebiliyor. Gözaltına alınanlar veya tutuklananların 'Siyaset yapacaktık, yapamadık' böyle bir mazereti yok. Hayır siz siyaset yapmadınız. Bilakis siyaset ortamını tahrif ettiniz. Siyaset ortamını dejenere ettiniz. Siyaset ortamı size kendi davanızı -neyse davanız- bunu bilebilmek için bunu ifade edebilmek için her çeşit imkanı sundu. Her çeşit toleransı da tanıdı. Siz bunun ötesine geçip dağdakilerin konumuna kendinizi düşürdüyseniz bir devletin yapabileceği başka bir şey olamaz. Devletin yapabileceği siyaset ile şiddetin sınırını hatırlatmak olur.”

"HDP seçmeni rahatladı"

Bir bakıma onları da (HDP seçmeni) rahatlatan bir karar olmuş oldu. Yani HDP tabanına bile hitap edebilecek bir siyaset değil. HDP tabanı bile bu siyasetçilerden bunu beklemiyordu. HDP tabanı bile HDP'lilere oy verdiğinde 'Artık varsa bir sorununuz bunu Meclise gidin çözün' diyerek oy vermişti. O yüzden HDP milletvekilleri bunu yapmadılar. Gittiler Kandil'in sözcülüğüne, oyunculuğuna soyundular. 15 Temmuz'a karşı hiçbir tepki göstermemiş olan Avrupa Birliği, 15 Temmuz'dan ancak 1 ay sonra bakan seviyesinde Türkiye'yi ziyaret edip geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Avrupa Birliği, daha gözaltı süresi 1 günü bulmamışken aynı saatler içerisinde HDP grubunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde ve dayanışma mesajlarını verirken gördük. Orada oluşan ittifakın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi de var. Bunların hesabını da halkımız sandıklarda, halkımız ortaya koymuş olduğu desteğinde ve tepkilerinde ortaya koymaktadır."