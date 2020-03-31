AKP Hatay Milletvekili ve TÜGVA YİK üyesi Özel: Gezi’nin ülkeye maliyeti 157 milyar dolar

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Gezi olaylarının maliyetinin 157 milyar dolar olduğunu iddia etti.

AKP Hatay Milletvekili, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Abdulkadir Özel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz'un Türkiye'ye maliyetinin 50 milyar dolar, Gezi olaylarının ise 157 milyar dolar olduğunu savundu.

Halen AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı görevini yürüten Özel, "#bizbizeyeteriz" hashtag'ini kullandığı paylaşımında şu iddialarda bulundu: "Sussak olmuyor! Esnaf dükkanlarını yağmaladıkları Gezi’nin Ülkeye Maliyeti:

157 MİLYAR DOLAR

Kolkola girdikleri PKK’nın Ülkeye Maliyeti: 400 MİLYAR DOLAR

Tankların arasından kaçarak izledikleri 15 Temmuz’un Ülkeye Maliyeti: 50 Milyar Dolar

Gölge etmesinler."