AKP Hatay İl Teşkilatı toplu olarak istifa etti

AKP Hatay İl Başkanı Süleyman Tenekecioğlu ile İskenderun ve Dörtyol İlçe Başkanları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etti.

AKP Hatay il yönetimi, İl Başkanı Avukat Süleyman Tenekecioğlu'nun başkanlığında toplandı. Yapılan toplantının ardından yönetimi topluca istifa ettiği açıklandı. Kendisi de dahil 50 kişilik asil, 20 kişilik de yedek olmak üzere 70 kişilik yönetim kurulunun yönetimden istifa ettiğini açıklayan Tenekecioğlu, genel merkezdeki yeni teşkilatlandırma faaliyetlerinin önünü açmak için görevlerini bıraktıklarını belirtirken, İskenderun İlçe Başkanı İbrahim Yaran, “Milletvekili Orhan Karasayar'ın baskısıyla istifa etmek zorunda bırakıldıklarını” savundu.

Ramazan Çelik,Sedat İskenderoğlu ve Ufuk Aktuğ’un DHA’da yer alan haberine göre, Süleyman Tenekecioğlu şöyle konuştu:

"Seçimle alakalı olmuş olsa seçimi kaybettiğimiz gün istifa etmemiz lazımdı. Biz; 11 ilçe belediye başkanlığını, 50 Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğini kazandık. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini biz yaptık. Dolayısıyla bizim seçimle ilgili bir istifamız söz konusu değil. Tamamen genel merkezimizin yapacağı teşkilatlanma çalışmasında daha rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için istifa ettik. Tüm halkımızın bize gösterdiği destekten dolayı da çok memnunuz."

'Milletvekilinin zoruyla istifa ettim'

Diğer taraftan İskenderun İlçe Teşkilatı'nın 60 kişilik yönetimi de istifa etti. İstifayla ilgili yazılı bir açıklama yapan İlçe Başkanı İbrahim Yaran şunları söyledi:

"Milletvekili Orhan Karasayar'ın girişimleriyle AK Parti Genel Merkezi tarafından istifaya zorlandım. Bugün itibarıyla zoraki istifayı vermek zorunda kaldım. Hayatımda, dostlarımla gözyaşlarımı akıtarak veda ettiğim dönemler oldu. Ama bu defa öyle bir burukluk yaşamayacağım. Çünkü, beni bağrında büyüten İskenderun için tevdi olunan görevi başarıyla, şerefle yerine getirmiş olmanın mutluluğu var yüreğimde. Artık partimizdeki ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum, görevini başarıyla yapmanın gururu ve başı dik, vicdanı hür olarak."

Dörtyol İlçe Başkanı'nın seçim istifası

Öte yandan Ak Parti'nin Hatay Dörtyol İlçe Başkanı Cüneyt Yavuz da istifa ettiğini açıkladı. İstifa nedenlerinden birinin ilçede kaybedilen seçim olduğunu kaydeden Yavuz şunları söyledi:

"Yoğun iş hayatım nedeni ile teşkilat çalışmasına zaman ayırmada sıkıntı yaşayacağımdan, Ak partimizin elini güçlendirmek yeni arkadaşlarımıza fırsat tanımak, Ak Partimizin Dörtyol'da daha da güçlenmesini sağlamak için Dörtyol da kaybedilen seçimden sonra dürüst ve onurlu bir siyasetçinin yapması gereken bir davranış örneği sergileyip başka siyasetçilere de örnek olmak maksadı ile yürütmüş olduğum bu kutsal görevimden istifa ediyorum."