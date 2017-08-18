AKP, Hakkâri ve Şırnak il başkanları istifa etti

AKPHakkari il Başkanı Nurettin Fırat, ile Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan görevlerinden istifa etti.

Hakkarı İl Başkanı Fırat, kararını bugün basın toplantısı düzenleyerek açıkladı. Fırat, 9 Şubat 2015 tarihi itibariyle devraldığı bayrağı yeni gelecek olan arkadaşına bıraktığını açıklarken şöyle dedi:

“Görevi aldığım günden bugüne kadar ekibimle beraber her daim Hakkari için iyi olan ne varsa onu yapma gayreti üzere bulundum. Teşkilat olarak halkımızı kucakladık, birlik, beraberliği ilimizde en üst seviyede temsil ettik. Bu çaba ve gayretlerimizin karşılığı olarak halkımızın teveccühüne mazhar olduk. Daha önce il ve ilçelerdeki parti büroları kapatılarak büro malzemesi kapalı mekanlara depolanırken, AK partimizin bizden hemen önce açılan il bürosunu halka açtık. Yüksekova ve Çukurca parti bürolarımızın yerlerini satın alarak açılışlarını gerçekleştirdik.”

'AK Parti'nin oylarını en çok artıran il olduk'

En zor süreçte göreve talip olduğunu söyleyen Fırat, şöyle devam etti: “Görevimizi yapma gayretimiz sonuç verdi ve parti üye kayıtlarımızı büyük bir ilgiyle karşılandı. Görevi devraldıktan iki ay sonra gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde yüzde 8 olan oy oranını, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 12, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 32.5 seviyesine çıkarma başarısını sağladık. Teşkilattaki dava kardeşlerimiz ile vermiş olduğumuz bu mücadele sonucunda 16 Nisan halk oylamasında Türkiye’de yüzdelik olarak oyunu en çok arttıran il olduk. Böyle bir başarının ardından yeni dava arkadaşlarımıza yol vermek, alan açmak, yeni ses ve nefeslerle bu yürüyüşü taçlandırmak için, bir erdem olarak gördüğüm hizmet bayrağını yeni arkadaşıma devrediyorum. AK Parti il Başkanı olarak bugünden sonra görevimden istifa ederek mücadele bayrağını yeni dava kardeşlerime bırakmış bulunmaktayım.Bundan sonra bu partide gönüllü bir nefer olarak hizmet vermeye devam edeceğim.”

Şırnak İl Başkanı: Aday olmayacağım

AKP Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan da görevi bıraktığını açıkladı. AKP İl Başkanı Mehmet Aşan, il binasında düzenlediği basın toplantısında 3 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aşan, şunları söyledi:

“Görevim süresince beraber siyaset yaptığım başta Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, her kademedeki yol arkadaşlarımla siyaset yapmanın şerefini yaşadım. Şırnakta ağır şartlarda siyaset yapmanın bilincinde bu görevi gönüllü olarak sürdürdüm. Bu süre içerisinde Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne olan inancımız devletimize, partimize ve halkımıza karşı olan görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak asla taviz vermedik, inancımızı cesaretimizi hep diri tutarak yüzümüz ak alnımız açık ve gururla gördüğüm lüzum üzerine AK Parti İl Başkanlığı görevini bu gün itibarıyla bırakıyorum.önümüzdeki kongrede aday olmayacağımı belirtiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır bundan sonra bu görevi devralacak dava arkadaşıma şimdiden başarılar diliyorum. Kongrelerimizin dirilişe ve yükselişe vesile olmasını diler bu günden sonrada bir vatandaş olarak gücüm oranında partimizin ve halkımızın hizmetinde olduğumu belirtiyorum.”