AKP haber bekliyor

14 Mart’taki iddianameyle başlayan davada mahkeme üyeleri, bugünden itibaren her gün bir araya gelecek ve oturumlar karara kadar sürecek. Yüksek Mahkeme, FP’de 11 günde, RP’de ise 8 günde karar almıştı

Anayasa Mahkemesi, AKP’nin kapatılması istemiyle açılan davayı görüşmeye bugün başlayacak. Görüşmelere karar alınıncaya kadar devam edilecek.

AKP’nin kapatılması davasında süreç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın 14 Mart 2008’de Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu iddianameyle başladı.

İddianamede AKP’nin kapatılması isteminin yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın da bulunduğu 71 kişi hakkında siyasi yasak istendi. AKP hiçbir ek süre talep etmeden ön savunmasını 30 Nisan’da mahkemeye sundu. Başsavcı Yalçınkaya da esasa ilişkin mütalaasını 30 Mayıs’ta sundu ve kapatma istemini tekrarladı.

AKP, esas hakkındaki savunmasını 16 Haziran’da verdi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 3 Temmuz’da parti adına sözlü savunma yaptı. Hukuki süreç Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can’ın davaya ilişkin raporunu 16 Temmuz’da mahkemeye sunmasıyla devam etti.



7 oy gerekli

Can, raporunda AKP’nin kapatılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Böylece dava yaklaşık 4.5 ay sonra karar aşamasına gelmiş oldu.

Ankara Mahkemesi üyeleri, bugünden itibaren her gün bir araya gelecek ve oturumlar karar verilinceye kadar sürecek. Yüksek Mahkeme, daha önce Fazilet Partisi davasında 11 günde, Refah Partisi davasında ise 8 günde karar almıştı. AKP hakkındaki kapatma davasını, 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması durumunda 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak. Partinin kapatılması için 11 üyeden 7’sinin oyu gerekiyor. 6 üye “kapatılsın” dese bile parti kapatılamayacak.

Partinin siyasi yaşamına devam kararı çıksa bile Hazine yardımının kesilmesi gündeme gelebilir. Bunun için 6 oy gerekiyor. Anayasa’da sadece kapatma kararı için 7 oy şartı bulunuyor. 71 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. Ancak, siyasi yasak kararı, sadece partiyi kapatma durumunda verilebilecek. Siyasi yasak için 6 üyenin oyu yeterli olacak.