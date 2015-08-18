'AKP, güvenoyu alamayacak olsa da, Erdoğan'a bir Bakanlar Kurulu listesi sunma formülünü tartışıyor'

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, koalisyon ve azınlık hükümeti girişimlerinden sonuç alamayan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP kurmaylarının, "güvenoyu alamayacak olsa da bir Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunma" formülünü de tartıştıklarını yazdı. Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu listesini onayladığı anda hükümetin kurulmuş olacağı varsayımına dayanan bu formüle göre, güvenoyu alınamazsa ikinci bir 45 günlük süreç başlayacak.

Sarıkaya'nın "İşgüder Hükümet ile mi?" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2015) yazısının bir bölümü şöyle:

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CHP’nin ardından MHP ile de koalisyon ihtimali ortadan kalktı.

Bu durumda AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun önünde iki yol var.

Ya teamüllere göre hükümeti kurma görevini iade edecek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da birkaç gün bile olsa koalisyon arayışı imkânı tanıyacak...

Ya da Cumhurbaşkanı’na hükümet listesi sunup güvenoylamasına gidecek.

Meclis’te güvenoyu alamasa bile Anayasa hukukunda da yeri olan “işgüder”veya “gündelikçi” diye isimlendirilen azınlık hükümetiyle seçime götüren olacak.

AK Parti birkaç gündür ikinci yolun olabilirliğini tartışıyor.

Nitekim dün Bahçeli ile görüşme öncesinde de AK Parti’nin hukukçu kurmayları ve Meclis bürokratları, Genel Başkan, Başbakan Davutoğlu’na bu konuda görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda da “güvenoyu alamamış olsa da kurulacak AK Parti hükümetiyle seçime gidilmesinin yolunun açık olduğu” dile getirildi.

AK Parti’nin etkin kurmaylarından biri de dün konuyla ilgili olarak görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Anayasa, hükümet kurmayı güvenoyu şartına bağlamıyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde takvim sıfırlanır, yeni bir 45 gün içinde hükümet arayışı başlar. Eğer bu ikinci 45’te kurulamaz ise o durumda 90 gün içinde hükümet kurulamadığı, kurulduğu halde güvenoyu alamadığı gerekçesiyle seçime gidilir. Seçim hükümeti zorunluluğu ortadan kalkar. Seçime Cumhurbaşkanı’nın onayından çıkmış hükümet götürür.”

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