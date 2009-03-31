AKP, Gümüşhane sonuçlarına itiraz etti

MHP adayı Mustafa Canlı'nın Gümüşhane’de 31 oy farkla seçimi kazanması üzerine AKP İl Başkan Yardımcısı Eşref Balki, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. AKP'nin, geçersiz oyların fazlalığı gerekçesiyle itirazda bulunduğu belirtildi.



Gümüşhane'de 29 Mart'taki yerel seçimde MHP adayı Mustafa Canlı, AKP adayı Ercan Çimen'i geçerek üçüncü kez belediye başkanlığını kazandı. Gümüşhane'de MHP 5 bin 804, AKP ise MHP'nin 31 oy gerisinde kalarak 5 bin 773 oy alabildi. Bu arada Gümüşhane'deki 60 sandıkta kullanılan 14 bin 330 oyun 464'ü geçersiz sayıldı.



AKP Gümüşhane İl Başkan Yardımcısı Eşref Balki, Gümüşhane Adliye Binası'ndaki Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gelerek itiraz dilekçesi verdi. Balki, itiraz gerekçesi olarak geçersiz oyların fazlalığını gösterdiklerini söyledi. Balki, Adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ``Özellikle belediye başkanlığı seçimi sonuçlarının sağlıklı olarak tutanaklara geçirilmediği, bir kısım geçerli oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle itiraz ettik. İnsanların seçim sandığına, demokrasiye inancının artması ve rahatlaması adına itirazda bulunduk. Bir kısım tutanaklarda yanlış ve eksiklikler vardır'' dedi. Gümüşhane belediye başkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçları şöyle:



Sandık Sayısı: 60

Kullanılan oy: 14.330

Geçerli oy : 13.866

Geçersiz oy : 464



Partilere göre oy dağılımı



MHP: 5.804

DSP: 32

CHP: 1.197

TKP: 22

DP : 672

SP : 314

AKP: 5.773

BTP: 52



