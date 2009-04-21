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Politika

AKP, Gül için uzlaşma arıyor

AKP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili tartışmalara son noktayı koymak üzere harekete geçiyor.

21 Nisan 2009 03:00

AKP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili tartışmalara son noktayı koymak üzere harekete geçiyor. AKP grubu, gelecek hafta muhalefet partileriyle görüşerek, Anayasa'ya geçici bir madde eklenmesini önerecek.

AKP grubunda Cumhurbaşkanı'nın görev süresi konusunda alternatifli taslaklar hazırlanıyor.

Taslaklardan biri 7 yıllık görev süresini, diğeri ise 5 yıllık görev süresini esas alacak. Muhalefete her iki taslak da götürülecek.

Sadece Gül'ün görev süresi değil, Anayasa değişikliği doğrultusunda, artık seçimler de 4 yılda bir yapılacak. Dolayısıyla mevcut milletvekillerinin görev sürelerinin de netleştirilmesi gerekiyor.

Muhalefete her iki başlıkta da görüş sorulacak.

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