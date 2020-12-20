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Politika

AKP grup toplantısına katılacak milletvekilleri ve bakanlara Koronavirüs testi yaptırılmasını zorunlu kıldı

20 Aralık 2020 23:46

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 23 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek grup toplantısına katılacak milletvekilleri ve bakanlardan Koronavirüs testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu. 

Bostancı'nın imzasıyla yapılan açıklamada TBMM Hastanesi ve Külliye'de test yaptırılabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Sayın Milletvekilimiz, Haftalık olağan Grup Genel Kurul Toplantımız 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 12.00’de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başkanlığında sadece milletvekillerimizin katılımıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek  gerçekleştirilecektir. Bu nedenle; Grup toplantımıza katılacak tüm mv.lerimizin Grup Genel Kurul toplantımız öncesinde Covid-19 testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu amaçla, Grup toplantımıza katılacak Sn. Mv.lerimizin ve Sn. Bakanlarımızın 22 Aralık 2020 Salı günü (daha önce değil) Saat 15.00’e kadar TBMM Hastanesi’nde veya Külliye’de Covid-19 testi yaptırmaları gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. "

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