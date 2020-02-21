AKP grup toplantılarını neden çarşamba günü yapıyor?

HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, TBMM'de salı günleri yapılan grup toplantılarını iki haftadan bu yana çarşamba günü gerçekleştiren AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini diğer partilerden farklı yere konumlandırdığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partilerin grup toplantıları uzun zamandan beri salı günleri gerçekleşiyor.

Toplantılar genellikle İyi Parti ile başlayıp CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile sona eriyor ancak son iki haftadır AK Parti, toplantıları çarşamba günü gerçekleştiriyor.

"AKP savunmaya geçti"

Bu geleneğin bozulması hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıları çarşamba gününe almasını şöyle değerlendirdi: "Kendisini defans ve savunmaya çekme noktasına gelmesi, iktidarın uygulamalarının kamu vicdanında, kamuoyunda çok olumlu karşılanmadığını gördüklerinin işaretidir.

"Kendisini herkesten farklı görüyor"

BirGün gazetesine konuşan HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de gün değişikliğinin Erdoğan’ın kendisini “herkesten farklı görmesinden" kaynaklandığını öne sürdü.

Tiryaki, “Kendisini her anlamda bambaşka bir yere koyan Cumhurbaşkanı, diğer partilerle aynı günde grup toplantısı yapmayı uygun görmüyor. Herhangi bir partinin başkanı olmadığını vurgulamak istiyor. ‘Diğer siyasi partiler Salı yapabilir ama ben onlar gibi yapmam’ demek istiyor. Bu durum Meclis teamüllerine uygun değildir” dedi.