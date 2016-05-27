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Politika

AKP Grup Başkanvekilleri belli oldu

AKP'nin bir önceki başkanvekilleri, Nurettin Canikli, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Coşkun Çakır olarak belirlenmişti

27 Mayıs 2016 17:34

AKP'nin 65. hükümet programanın görüşmeleri öncesinde TBMM Grubu toplanarak, yeni grup başkanvekilleri seçti. Nurettin Canikli yeni kurulan hükümette Başbakan Yardımcılığı görevine getirildiği için yerine yeni bir grup başkanvekili belirlendi. Canikli'nin yerine Mustafa Elitaş getirilirken, Coşkun Çakır listeden çıktı. Çakır'ın yerine Mehmet Muş getirildi.

Yeni AKP Grup Başkanvekilleri şöyle:

Mustafa Elitaş

Naci Bostancı

Bülent Turan

Mehmet Muş

İlknur İncesöz

AKP'nin bir önceki başkanvekilleri, Nurettin Canikli, Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Coşkun Çakır olarak belirlenmişti. 

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