AKP Grup Başkanvekili'nden 'ilk üç madde' açıklaması

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, Anayasa'nın ilk üç maddesinin değişeceğine dair haberlerin anımsatılması üzerine, ilk üç maddenin ruhuyla çelişen bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

CHP'den Anayasa ile ilgili birçok konuda değişik görüşler geldiğini ifade eden Aydın, "Hangi görüşüne itibar edeceğimizi şaşırdık. Her milletvekili adeta grup adına konuşuyor. CHP, bu konuda netleşmeli" dedi.

Meclis aşamalarında 4. Yargı Paketi'nde değişiklik olabileceğini ancak tutuklu vekillerle alakalı bildiği bir durumun olmadığını söyleyen Aydın, paketin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararlarını bertaraf etmeye, ifade ve düşünce hürriyetini geliştirmeye dönük olduğuna dikkat çekti.

Aydın, AK Parti'nin grup toplantısı yaptığı salonun adının "Kanuni Sultan Süleyman Salonu" olarak değiştirilmesi teklifiyle ilgili bilgisinin olmadığını dile getirdi.