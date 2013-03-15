T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP Grup Başkanvekili'nden 'ilk üç madde' açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın: Anayasa'nın ilk üç maddesinin ruhuyla çelişen bir düşüncemiz yok

15 Mart 2013 16:41

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın,  Anayasa'nın ilk üç maddesinin değişeceğine dair haberlerin anımsatılması üzerine,  ilk üç maddenin ruhuyla çelişen bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

CHP'den Anayasa ile ilgili birçok konuda değişik görüşler geldiğini ifade eden Aydın, "Hangi görüşüne itibar edeceğimizi şaşırdık. Her milletvekili adeta grup adına konuşuyor. CHP, bu konuda netleşmeli" dedi.

Meclis aşamalarında 4. Yargı Paketi'nde değişiklik olabileceğini ancak tutuklu vekillerle alakalı bildiği bir durumun olmadığını söyleyen Aydın, paketin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararlarını bertaraf etmeye, ifade ve düşünce hürriyetini geliştirmeye dönük olduğuna dikkat çekti.

Aydın, AK Parti'nin grup toplantısı yaptığı salonun adının "Kanuni Sultan Süleyman Salonu" olarak değiştirilmesi teklifiyle ilgili bilgisinin olmadığını dile getirdi.

 

ETİKETLER

ahmet aydınyargı paketianayasameclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24