AKP Grup Başkanvekili'nden Demirtaş açıklaması: AİHM, FETÖ lobisinin esareti alında girmiş olabilir mi?

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Özkan, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir FETÖ lobisinin esareti altına da girmiş olabilir mi vaktiyle? Bunu da değerlendirmek lazım” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmaların ardından parti grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AİHM’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş kararına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, “Bir siyasi partinin görevde olan genel başkanının söylediği sözler ve ortaya koyduğu siyaset yüzünden tutuklanmasıyla ilgili daha önceki tavrımızın altını çiziyor, bunun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kararın bağlayıcı olmadığını söylediği ifadelerini üzüntüyle ve dehşetle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ise, AİHM’nin verdiği kararların eleştirilmesinin doğal olduğunu ifade etti.

Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin geçmişte AİHM’nin kendileri ya da farklı çevrelerle ilgili kararlarını eleştirdiğini anımsatan Özkan, şöyle konuştu:

“Acaba bir uluslararası mekanizma olarak AİHM, bir FETÖ lobisinin esareti altına da girmiş olabilir mi vaktiyle? Bunu da değerlendirmek lazım. AİHM neden vardır? Türkiye’de ulusal mahkemeler, ilk derece mahkemeleri bir yanlış karar vermişse veya bir hukuk düzeni topyekûn bir kumpasın esareti altına girmişse bunu görecek, deşifre edecek bir dış mekanizmadır. Maalesef AİHM’nin daha evvel bu testlerde yanıldığı ortaya çıkmış ve daha sonra bu FETÖ kumpası yine Yargıtay kararlarıyla tekrar görülmüş, tespit edilmiş ve bu kumpas da bertaraf edilmiştir.”