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Politika

AKP'li Ünal: MHP ve BDP’nin yaklaşımı tahterevalli siyasetidir

Ünal, İmralı’daki görüşmeleriyle ilgili açıklamaları değerlendirerek, 'farklı siyaset ya da sorumsuz siyaset gütmesi sözkonusu olamaz' dedi

08 Ocak 2013 19:11

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, MHP ve BDP'nin İmralı ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Ünal, "MHP ve BDP’nin yaklaşımı devlet aklından uzaktır. Bu tahterevalli siyasetidir" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Ünal, İmralı’daki görüşmeleriyle ilgili muhalefetten gelen açıklamaları değerlendirdi.


'AK Parti, sorumluluk ve risk almıştır'


Terörün ülkenin ortak sorunu olduğunu vurgulayan Ünal, "Türkiye 30 yıldan beri yakıcı sorunla mücadele ediyor. AK Parti bu sorunu çözmek için sorumluluk ve siyasi risk almıştır. Bu sorunla ilgili hiç kimsenin farklı siyaset ya da sorumsuz siyaset gütmesi sözkonusu olamaz'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki Grup Toplantısı’na yaptığı açıklamaya tepki gösteren Ünal, "Bu metni hazırlayıp Sayın Devlet Bahçeli’nin önüne koyan zihniyet, sorunlu ve klinik bir zihniyettir. Sorunun mucidi bu zihniyettir. Herkesi hain gören zihniyet sorunludur" dedi.


'Demirtaş’ın açıklamaları sorun olarak duruyor'


BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın da açıklamalarına da tepki gösteren Ünal, “Çözüm girişimini siyasi bir fırsata dönüştürme isteği önümüzde sorun olarak durmaktadır” şeklinde konuştu.

MHP ve BDP’nin çözüme katkı sunmadığını belirten Ünal, "MHP ve BDP’nin yaklaşımı devlet aklından uzaktır. Bu tahterevalli siyasetidir" ifadelerini kullandı.

“Hükümete açık kredi veriyoruz” diyen CHP’nin tavrını da eleştiren Ünal, “İç mutabakatını sağlayamamış bir ana muhalefetle karşı karşıyayız” dedi.


'Bu bir samimiyet testidir'


Süreçte iki farklı bakışın olduğuna dikkat çeken Ünal,  "Çözümden yana olanlar ile maalesef bu sorundan beslenenler var. Bu bir samimiyet testidir" dedi.

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