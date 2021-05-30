AKP Grup Başkanvekili Turan: İlim heyeti anayasa çalışmasını bitirdi

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin anayasa önerisi için bir "ilim heyeti" oluşturulduğunu, bu heyetin çalışmaları bitirdiğini ve anayasa önerisinin kısa zamanda parti yönetiminde tartışmaya açılacağını söyledi.

Bülent Turan, "Bir ilim heyeti bu konuya çalıştılar. Cumhurbaşkanımıza da bu anayasa çalışmasının bittiği bilgisini verdiler. Yani hem MHP'nin hem AK Parti'nin kendi önerdiği anayasaları olacak. Biz o anayasaların bir Cumhur İttifakı ruhuna bürünmesini istiyoruz. O zaman Cumhur İttifakı'nın anayasası haline gelecek" dedi.

Turan, anayasa çalışmasının önce partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) ele alınacağını, ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi:

"İstiyoruz ki bu dönem seçime epey bir zaman var. Tüm partiler kendi çalışmasını yapsınlar. En kısa süre içerisinde bunu siyaset zemininde MYK ve MKYK'da bizlere açacaklar, bunun tartışmasını yapacağız. Son hale getirdikten sonra; başta Cumhur İttifakımız ile paylaşacağız. Ondan sonra usul belirlemesi yapacağız. Diğer partilere götürmek ve diğer katmanlarla görüşmek işin gereği esası olacak. Tabii ki 84 milyonun bekleyeceği bir metin çıkamaz ortaya. Ama büyük çoğunluğunun 'evet' diyeceği, toplumun çok farklı katmanlarının kesimlerinin 'evet' diyeceği bir metin için büyük bir mesai harcayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayı başında yeni anayasa çağrısı yapmış; ardından çalışmalar için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve anayasa hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığında "Anayasa Bilim Kurulu" oluşturulduğu belirtilmişti.

Erdoğan, anayasa teklifinin "kendisini süreç dışında tutacak siyasi partiler olsa da tüm toplum kesimleri ile görüşerek 1 yıl içinde hazırlanması ve tartışılmaya başlanması" hedefi olduğunu da söylemişti.

Mayıs ayı başında da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını ve teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP'ye sunacaklarını açıkladı.

Meclis'teki aritmetik, iki siyasi partinin anayasa değişikliğini gerçekleştirmesine olanak tanımıyor. İki parti uzlaşsa bile ittifak dışından en az 23 milletvekilinin destek vermesi halinde ancak referanduma sunabilmek için gerekli olan 360 oya ulaşılabiliyor.

Başta CHP, İYİ Parti ve HDP olmak üzere, Cumhur İttifakı içinde yer almayan muhalefet partileri ancak "parlamenter sisteme dönüş" koşuluyla anayasa masasına oturabileceklerini ifade ediyor.

Parlamentoda oy hakkı bulunmayan TBMM Başkanı ile birlikte 289 sandalyesi bulunan AKP'nin, 48 milletvekili bulunan MHP ve 1 milletvekili bulunan Büyük Birlik Partisi destek verse bile, anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirecek çoğunluğu bulunmuyor.

Anayasa değişikliğinin Meclis'te kabul edilebilmesi için en az 400 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. Anayasa değişikliğinin referanduma sunulabilmesi için ise en az 360 milletvekilinin desteği lazım.