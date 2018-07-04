AKP Grup Başkanvekili Turan: Elimizdeki yetkiyi son güne kadar kullanacağız; erken yerel seçim yok

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan, son günlerde merakla takip edilen erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. “Şimdi önümüzde 5 yıl, zaman zaman seçim demeye şimdiden başladılar. Hayır, yerel seçimler zamanında yapılacak genel de zamanında yapılacak" diyen Turan, "Biz Mart’a kadar yerel de yetkimiz var. Son güne kadar kullanacağız. Yerel seçimler 5 yıl da seçildik. Son güne kullanacağız” dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde hizmete giren Yenice Devlet Hastanesi Kalkım hizmet birimi açılışında konuştu. Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Bülent Turan, şunları kaydetti:

“Türkiye'ye yan bakanlara Türkiye'nin geleceğine kast edenlere Türkiye'nin çevresindeki problemlere rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor. Dünyada Hindistan, Çin ve Türkiye büyüyor en fazla. Bunlar kıymetli işler içine kapanan üretmeyen ihracatını arttıramayan bir ülke olsaydık olduğumuz yerde sayardık ama emeklimiz, taşeronumuz, köylümüz, memurumuz her an sosyal kesimimiz büyümeden payını aldı. Hep beraber büyümeye devam edeceğiz. 'Şimdi önümüzde 5 yıl, zaman zaman seçim seçim demeye şimdiden başladılar. Hayır, yerel seçimler zamanında yapılacak genel de zamanında yapılacak. Biz Mart’a kadar yerel de yetkimiz var. Son güne kadar kullanacağız. Yerel seçimler 5 yıl da seçildik. Son güne kadar kullanacağız. Artık bu milletin seçim değil tabiri caiz ise bu ülkenin büyütmeye, büyümeye ihtiyacı var diye bizden beklentileri var. Seçimler geride kaldı işimize bakacağız. Ufkumuz açık, vizyonumuz açık, hep beraber herkes kendi işine yapıp, görevimizi yerine getirmeye çalışacağız."