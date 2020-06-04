AKP Grup Başkanvekili Turan: Bugün protesto edenler, 'dokunulur' vekilliği icat edenler!

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin, "Esas olan dokunulmazlıktır. "Dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bülent Turan, fezlekelerin MEclis'e getirilmesinin ve üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin usuli bir işlem olduğunu söylerken, "Bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla "kaldırın dokunulmazlıkları" şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar" ifadesini kullandı.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir.

"Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla "kaldırın dokunulmazlıkları" şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar!"