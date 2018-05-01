AKP Grup Başkanvekili Turan: Bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret etmesi sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylıktan çekildiği iddialarına yanıt verdi. Turan, "Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Turan, TBMM’deki makamında gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. 11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün aday olmayacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Turan, “Toplum vicdanında bu konu hak ettiği yeri buldu. Siyasi hayatlarımızın nasıl başladığı, yürüdüğünden öte, nasıl bittiği çok daha önemli. Allah hepimizin siyasi hayatı bittiği zaman, dönüp arkaya baktığımızda, mahcup etmeyeceğimiz bir hayat nasip etsin” ifadesini kullandı.

"Görüştü mü bilmiyorum"

Genelkurmay Başkanı Akar’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Abdullah Gül’le aday olmaması için görüştüğü iddiası sorulunca Bülent Turan şunları kaydetti:

“Bu konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın.”

"Hukukta 'ayıplı mal' diye bir laf vardır"

Turan, CHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP’den aday olabileceklerine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Allah daha büyük musibet vermesin bir partiye. Hukukta ‘ayıplı mal’ diye bir laf vardır, bir adamı partiye gönderip de ardından belli süre sonra alırsanız niye gönderdin, niye alıyorsun, ayıplı mal muamelesi yapılan vekillerin önce kendilerinin isyan etmesi lazım. CHP’nin bu kadar pespaye hale gelmesini kabul etmek mümkün değil. Nasıl Baykal istifa ettirildiyse aynı irade devreye girmiş, vekillerin transfer olmasına yol açmıştır.”