AKP Grup Başkanvekili: Parlamenter sistemi savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Parlamenter sistemi hep beraber savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor. Milletimizin elinde olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar” dedi.

Akbaşoğlu, CHP milletvekillerinin Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin hidroelektrik santrali (HES) sebebiyle olduğunu beyan ettiklerini hatırlatarak, CHP milletvekillerinin özür dilemesini beklediğini belirtti.

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çankırı’nın Kızlaryolu Barajı’nın hayali bir baraj olduğunu iddia ettiğini kaydederek, “Yıllık 160 milyon TL katma değer üretecek, gerçekten çiftçimizin yüzünü güldürecek bir baraj. Alnı zamanda Çankırı’nın içme suyu ihtiyaç halinde katkı verebilecek baraj. Yolları, tünelleri yapılmıştı, her türlü çalışma devam ediyor. Anlaşılıyor ki, milletvekilleri grup başkanvekillerine, grup başkanvekilleri de genel başkanlarına yalan söylüyorlar. CHP’de bir yalan rüzgarı kuvvetli bir şekilde esiyor. Baştan aşağı yalan olmuşlar” dedi.

Parlamenter sistemi kendi aralarında makam dağıtmaya dönük, kendileri için istediklerini belirten Akbaşoğlu, “Parlamenter sistemi isteyen partiler, millete güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Parlamenter sistemi hep beraber savunan partilerin ortak özelliği milletimize güvenmedikleri şeklinde tezahür ediyor. Milletimizin elinde olan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Bunu bir türlü hazmedememişler, doğrudan demokrasiye alışamamışlar” dedi.