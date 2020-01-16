AKP Grup Başkanvekili Özkan: CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında çok ciddi arsalar aldı

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'CHP'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkar gibi görünse de aslında desteklediğini' savundu. "Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında, CHP'lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz" iddiasında bulunan Özkan herhangi bir isim ya da konum ilgisi vermedi.

Özkan, Kanal İstanbul projesine, Montrö Sözleşmesi kapsamında uluslararası bir tepki ve itirazın olmadığını ve bu projenin çevreye olumsuz değil, olumlu etkilerinin olacağını savundu. Cahit Özkan, "Bugün İstanbul ciddi bir tehdit altında. Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı bu şehir, her geçen gün artan gemi trafiğine bağlı olarak, köprüden geçen insanlarımızın karşı karşıya kaldığı risklere ve boğazdan geçen feribotların karşı karşıya kaldığı riske baktığımızda, 1990'larda yanan ve 6 ay yangını devam eden tanker facialarının gelecekte karşı karşıya kalınmayacağının garantisini kimse veremiyor. İstanbul'u bu olası facialardan korumak için Kanal İstanbul'a ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"Bilimsel çalışmalar ve ÇED raporlarına göre, İstanbul için bu proje kazanım olacak"

Bilimsel çalışmalar ve ÇED raporlarına göre, İstanbul için bu projenin bir kazanım olacağını savunan Cahit Özkan, şunları kaydetti: "Her şeyden önce 2009'dan bugüne gelinen süreçte, 40'tan fazla üniversitede yaklaşık 200'ün üzerinde profesörün, öğretim görevlisinin yapmış olduğu çalışmalar, hidroteknik, çevre mühendisliği jeoloji, jeofizik çalışmalar neticesinde, ÇED raporları tamamlanmış ve proje çalışması nihayete ulaşmıştır. Bu çalışmaların tümüne baktığımızda, yapılacak Kanal İstanbul'un bir risk teşkil etmeyeceği yapılan ve tamamlanan ÇED raporları çerçevesinde neticelenmiştir. İstanbul'un çevre açısından sadece kazanımları söz konusu olacaktır. Olası gemi kazalarını önlenmek suretiyle İstanbul'un havası, suyu ve denizi korunmuş olacaktır. Kanal İstanbul güzergahında yapılacak çevre çalışmaları da herhangi bir tehlike oluşturmadığı da raporlarla bilimsel olarak ortaya koyulmuştur."

Cahit Özkan, Kanal İstanbul'un, 2011 genel seçimlerinde, AKP'nin seçim beyannamesinde yer aldığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı 2011 seçimlerine giderken, 'İstanbul ciddi risk altındadır ve bunun için de İstanbulluya Kanal İstanbul sözü veriyoruz' dedi. 2011'den günümüze kadar tam 9 seçim gerçekleşti. Her seçimde Cumhurbaşkanımız İstanbullu vatandaşlarımıza Kanal İstanbul'u anlattı. O günden bugüne Kanal İstanbul anlatıldı. Halk, 9 seçimde zaten 'Kanal İstanbul' onayını verdi. 2011 seçimlerini AK Parti en yüksek oy oranı ile aldı. Halk her seçimde AK Parti'ye oy vererek zaten bu projeyi onayladı. Şu an bu projenin beklemesi söz konusu değil. Yani 9 yıl önce açıklanan bu proje, belli kademelerden geçerek hazırlandı. Ayrıca, 9 yıl boyunca bu projenin yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. Şimdi yüzde 30'luk kısmı için kazma vurma kısmına gelindi. Yakın bir zamanda kazma vurulacak. Yüzde 70'lik işi mühendislik işleriydi" değerlendirmesinde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını da iddia etti. Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul’un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP’lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" ifadelerini kullandı.