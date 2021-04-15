AKP Grup Başkanvekili'nden "128 milyar dolar" açıklaması: Piyasaya döviz, TL ve altın gibi karşılığı olan materyallere dönüştü

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin l muhalefetin sorduğu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna, "Piyasaya sürülen döviz, TL ve altın gibi karşılığı olan materyallere dönüşmüştür. Muhalefet, Merkez Bankası’nın varlıklarına ve ekonomik verilere baktığında bunu zaten görüyor lakin yalan ve algı siyaseti ile siyasi sonuçlar devşirmeye çalışıyor" diye tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili, Çankırı Milletvekili Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "128 milyar dolar nerede?" afişleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.



ANKA'nın haberine göre; muhalefetin yıllarca söylemleri ile asıl gündem maddelerinden uzaklaştırıp, Türkiye’yi yapay gündem maddeleri ile meşgul ettiğini öne süren Akbaşoğlu’nun açıklaması şöyle: "Aslında muhalefet de durumu çok iyi biliyor ama göz göre göre bilerek yalan konuşmayı tercih ediyor. Merkez Bankası’nın varlıkları ile pandemi döneminde yaşanan küresel kriz ve kur ataklarına karşı alınan tedbirlerde elimizdeki döviz devreye sokulmuş, küresel krizin etkileri en az düzeye indirgenmiştir.



Piyasaya sürülen döviz, TL ve altın gibi karşılığı olan materyallere dönüşmüştür. Muhalefet, Merkez Bankası’nın varlıklarına ve ekonomik verilere baktığında bunu zaten görüyor lakin yalan ve algı siyaseti ile siyasi sonuçlar devşirmeye çalışıyor… Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan bu 128 milyar dolar söyleminin arkasındaki asıl neden, IMF’ye teslim olmamamız, yerli ve milli politikalarla yolumuza devam etmemizdir.



Yabancı kaynaklı ekonomik saldırılar karşısında ülkesinin ve milletinin yanında durması gereken muhalefet, yalan ve algıya dayalı söylemlerle bize yöneltilen saldırıların ne yazık ki bir parçası oluyor. Ülkemizi yabancı ülkelere şikâyet edip kötülüyorlar. Bu muhalefet açısından çok acı bir durum. Vatan, devlet, millet ve bağımsızlık gibi kavramlar iç siyaset malzemesi yapılmaz aksine bu saldırılara kaşı hep birlikte tek vücut olunur. Ancak muhalefetin tutumu ise gayri milli ve gayri yerlidir."