AKP Grup Başkanvekili: "Evet" diyenlere daha fazla baskı var!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu için oylarını “Evet” olarak açıklayanlar üzerinde daha fazla baskı olduğunu iddia etti.

Turan, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in başlattığı “evet” kampanyasının eleştirildiğini söylerken “Bazı basın mensupları, gazeteciler ‘hayır’a baskı var dese de inanın evete baskı daha fazla. ‘Evet’ demeyi utandırmak için çalışıyorlar” görüşünü savundu.

AKP Tokat İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen il danışma toplantısında konuşan Turan’ın açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

”Daha dikkatli olarak MHP’yi de yanımıza alarak, diğer partilerdekileri de kırmayarak hep beraber yol yürüyeceğiz. Onların ne kadar kötü niyetli olduğunu, ne kadar sert olduğunu Mecliste gördük. Kavgalar ettiler, hakaret ettiler ama hepsi bir tarafa o akşam 339 vekil evet deyince birçok CHP’li vekiller tweet attı, ‘hainler evet dedi’ dediler. Rıdvan Dilmen, bir açıklama yaptı yav bırak evet, hayır diyebilir. Bazı basın mensupları, gazeteciler hayıra baskı var dese de inanın evete baskı daha fazla. Evet demeyi utandırmak için çalışıyorlar. Ama biz şunu diyoruz evet diyen de, hayır diyen de bu memleketin evladı. Evet diyen de, hayır diyen de bu ülke daha iyi olacak diye düşünüyor. Bir grup kötü niyetli hariç. O hayır derken daha iyi olmasını düşündüğü insanlara biz evetin anlamını anlatacağız. Evetin AK Partisi olmadığını, evetin istikrar işi olduğunu, evetin daha demokratik, daha güçlü Meclis için olduğunu herkese anlatacağız.”

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