AKP Grup Başkanvekili Elitaş: Rusya'ya yapılan yaptırımların ekonomik maliyetlerinden Türkiye de zarar görmeye başladı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan Türkiye'nin de ekonomik anlamda etkilendiğini söyledi. Elitaş "Yapılan yaptırımların, ekonomik maliyetlerinden Türkiye de zarar görmeye başladı. Büyük devletler, bizim yaşadığımız bölgedeki menfaatlerini korumaya çalışırken bize olağanüstü derecede zarar veriyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili TV 24 Muhabiri Nagehan Akbulut'un sorularını yanıtladı.

"Türkiye her iki ülkeye de dost olduğunu ortaya koydu"

Rusya'nın Donbass operasyonunun 7. gününü değerlendiren Elitaş, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu bölgede ortaya çıkan bu hadiseler, umarım tüm dünyaya olumsuz şekilde yansımaz. Ukrayna ile Rusya'nın kendi aralarındaki müzakereleri hızlı bir şekilde yapmasının, her iki ülkeye de dostluğunu açıkça ortaya koymuş Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk hakkını üzerine düşen en iyi şekilde yapacağını söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından Türkiye'nin de ekonomik anlamda etkileneceğini belirten Elitaş, "Rusya'ya yapılan yaptırımların, ekonomik maliyetlerinden Türkiye de maalesef zarar görmeye başladı. Büyük devletlerin, Orta Doğu'da bizim yaşadığımız bölgedeki menfaatlerini korumaya çalışırken bize olağanüstü derecede zarar veriyorlar. İkisi de dost ülke" diye konuştu.

Elitaş, Rusya ile ticaret, turizm, savunma sanayi konusunda ortaklıkların olduğuna dikkat çekerek, "Bir taraftan nükleer santral yapıyoruz öbür taraftan S-400'le ilgili anlaşmalarımız var, tarım ürünlerinin ihracatı konusunda Rusya çok önemli noktada, turizm sektöründe yüzde 40'a yakın hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan gelen turist sayımız var. Ticaret manasında da tarihsel süreçte de bizim bunu en sağ duyulu, agresif olmayan, sakin bir politika ile desteklememiz gerekiyor. Hangi ülke ile taraf olduğumuz değil, ilkelerimiz konusunda hassas davrandığımızı ifade ettik" görüşünü dile getirdi.