AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kongrelerimizde maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat ettik

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde binlerce kişinin katılımıyla kapalı salonlarda yapılan kongrelerine ilişkin "Kongrelerimizde maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat ettik" dedi.

Haber Global'de konuşan Özkan, partisinin kongrelerine gelen eleştirilere yanıt verirken, "Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı, orada riski artıracak bir durum yoktur" ifadesini kullandı.

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Özkan, şunları söyledi:

"Salgın tüm dünyada sıfırlanmadığı süreçle Türkiye'de de bitmeyecek. Özellikle kongre alanına gelen tüm delegeler testlerden geçirilmiştir. Trübünlerde ise maske mesafeyi kontrol almaya çalıştık. O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik. Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı, orada riski artıracak bir durum yoktur. Maske, mesafe, temizlik konusunu özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak."