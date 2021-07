AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan 'Partide Soylu rahatsızlığı' haberiyle ilgili açıklama yaptı, BBC Türkçe haberinin arkasında olduğunu duyurdu

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı haberle ilgili BBC Türkçe'ye bir açıklama gönderdi.

Bülent Turan, sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamasında, "Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği" ifadesinin doğru olmadığını belirtti.

Açıklamasının ardından BBC Türkçe'nin bizzat görüştüğü Turan, milletvekilleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ancak toplantı konusunda kendisine herhangi bir görev verilmediğini, bu nedenle "15 milletvekili rahatsızlıklarını yönetime iletti" ifadesine de katılmadığını söyledi.

Turan yazılı açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"AK Parti her zaman hukuktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmuş; suç örgütleriyle kıyasıya mücadele etmiş bir siyasi harekettir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da durduğu yer burasıdır. Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiştir konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılmasının önemi her türlü takdirin üzerindedir.

"Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizce sadece siyasilerin değil, tüm kesimlerin görevidir. Bu konuda basının sorumluluğu, ilkeli ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Basın ilkeleri çerçevesinde, haberinizin bu anlayışla yeniden değerlendirmesini dilerim."

BBC Türkçe haberinin arkasında

BBC Türkçe, bazı milletvekillerinin Soylu'nun istifası talebini de içeren rahatsızlıklarını, toplantının bazı katılımcıları ile teyit ederek haberleştirmiştir.

BBC Türkçe, haberinin arkasındadır ve muhabirinin itibarını zedeleyecek herhangi bir suçlamayı kabul etmemektedir.

