AKP Grup Başkanvekili: Bizde 316 tane Recep Tayyip Erdoğan var

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizde 316 tane Recep Tayyip Erdoğan var. Biz biliyoruz ki Menderes, Demirel, Türkeş, Erbakan ve Özal da başkanlık sistemini bu ülkenin menfaati olarak ifade ettiler" dedi.

Turan, TBMM Genel Kurulu'nda 2017 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AKP Grubu adına yaptığı konuşmada, bütçenin kendileri için sadece teknik bir kanun olmadığını belirterek, "Bütçe bizim için emanettir, demokrasinin özüdür, bütçe hesap verilebilirlik demektir" dedi.

2002’de 79 milyar TL olan bütçe gelirlerinin, 2016 yılında 8 kat artışla 600 milyar TL’ye çıktığını aktaran Turan, "2002’de 100 TL’nin 86 TL’si faize giderken, 2017’de bu pay sadece 11 TL’ye düştü. İşte bizim bugünkü kaynağımız da budur. Bu ülke batmadı, dönemsel olarak sıkıntılar olabilir ama bütçemiz, enflasyon, faiz ve yatırım tamamen kontrolümüz altında. Yarınlar için daha iddialıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Turan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin konuşmasında, İnönü yerine Menderes'ten bahsetmesini beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İlhan Kesici, 'Tayyip Erdoğan'a —Allah gecinden versin- hak vaki olsa, Bu Anayasa değişikliğini bir tek vekil taşımaz, korumaz, kollamaz' dedi. Ben iddia ediyorum, Sayın Kesici, bizim partimiz sizin partiniz gibi değildir. Bizde 316 tane Recep Tayyip Erdoğan var. Millet arkamızda. Çünkü biz biliyoruz ki Menderes de Demirel de Türkeş de Erbakan da Özal da başkanlık sistemini bu ülkenin menfaati olarak ifade ettiler."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki uyumun dünyaya örnek bir uyum olduğunu, o yüzden başkanlıktan kaynaklı bir sorunlarının bulunmadığını kaydeden Bülent Turan, "Halk isterse, başkanlık gelir" dedi.