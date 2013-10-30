AKP Grup Başkanvekili Belma Satır: Milletvekilleri yarın gelecek

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP Grup Başkanvekili Belma Satır, “Başörtülü milletvekillerimiz yarın gelecek” dedi. Birini çocuğunun hasta olduğunu söyleyen Satır, “Ama yarın bekliyoruz” açıklamasını yaptı. AKP, bu hafta sonu üç günlük kampa giriyor. Kampta, bu konun da gündeme geleceğine dikkat çekiliyor.

AKP’nin, CHP’nin kapalı gurup toplantısı nedeniyle türban girişimini bir gün beklettiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, herhangi bir gerginlik çıkması halinde Genel Kurulun son gününde kapatılmasının daha kolay olacağının da düşünüldüğü belirtiliyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, da, “Genel Kurul’da bizden yana bir gerginlik olmaz. Usul tartışması açılırsa yanıtını veririz. Eğer saldırıya geçerlerse biz de saldırıyı püskürtürüz. Esasında partilerin bu konuda mutabakatı var. Üç parti de bu konuda sorun olmadığını ifade ediyor. Çarşaflı kadınlara rozet takan CHP, başörtülü milletvekilinin Meclis’e girmesini içine sindiremiyorsa ikiyüzlülük yapıyor demektir.”