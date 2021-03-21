AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesi, hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygun

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin hem iç hem de uluslararası hukuka uygun olduğu görüşünü savundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Akbaşoğlu, "İstanbul Sözleşmesinin feshi ile ilgili ya cehaletten ya da bilinçli bir şekilde kafa karışıklığına sebebiyet verilmekte olduğu görülüyor. İşin aslı şudur: Uluslararası bir sözleşmenin onaylanmasının bir kanunla uygun bulunması yetkisi, yasama organı olan TBMM’ye, bu sözleşmeyi onaylama veya gerektiğinde fesih yetkisi ise yürütme organı olan Cumhurbaşkanına aittir. stanbul Sözleşmesinin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesi, hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur. Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan işlemde, esasa veya usule ilişkin herhangi bir problem bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.