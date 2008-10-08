AKP Grubu faizsiz bankayı seçti

AKP’nin Meclis Grubu, parasını yatırdığı bankadan faiz yerine "kár payı" alıyor.



AKP, Türkiye Finans Katılım Bankası’ndan son yıl içerisinde kár payı olarak 38 bin 703 YTL aldı. Hürriyet, AKP’nin dünkü grup toplantısında görüşülen "Ak Parti TBMM Grubu 23’üncü dönem 1’inci Yasama Yılı Muhasebe raporu (23.07.2007 ve 06.10.2008 tarihleri arası) başlıklı raporu, grup denetçisi Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı’nın elinde görüntüledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, raporun gelir bütçesi kalemlerinde en büyük rakamın milletvekili aidatları olduğu dikkat çekiyor. Bu rakam 407 bin 988 YTL. 22’inci dönemden devreden rakam ise 292 bin 859 YTL olarak belirtilirken, bunun en önemli kalemini "Türkiye Finans Bakiyesi" oluşturuyor. Türkiye Finans hesaplarında tutulan para 286 bin 266 YTL. Kasa bakiyesi ise 6 bin 592 YTL. Gelir bütçesinde gösterilen son kalem ise banka geliri olarak adlandırılıyor. Bu rakam ise, 38 bin 703 YTL. Ancak, hazırlanan raporda banka geliri olarak adlandırılan bu rakam, bir başka çizelgede ise "kár payı" olarak gösteriliyor.



Suudi sermayeli



Grubun parasını yatırdığı Türkiye Finans Katılım Bankası, Family Finans ve Anadolu Finans kurumlarının birleşmesi ile kuruldu. Boydak Grubu’na ait Anadolu Finans Kurumu, Ülker Grubu’na ait Family Finans’ın birleşmesine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 28 Aralık 2005 tarihinde onay verdi ve ismi de 30 Aralık 2005’de Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirildi. 166 şubesi ve 3 bini aşkın çalışanıyla 1 milyondan fazla müşterisi olan Türkiye Finans’ın yüzde 60 hissesi 31 Mart 2008’de Suudi Arabistan’ın en büyük bankası olan The National Commercial Bank (NCB) tarafından satın alındı.



Denetim raporuna yansıyan bir başka ilginç harcama ise, hediye alımları oldu. Bu alımlar, raporun ön yazısında gösterilmezken, çizelgede ayrıntılı yazıldı. Bu alımlar düğün ve sünnet takıları olarak belirtilirken, bunun için 5 bin 798 YTL harcandı.



Faizsiz tercihi yok pek çok bankayla çalışıyoruz



AKP Grup Denetçisi Sedat Kızılcıklı, grup parasının Türkiye Finans Katılım Bankası’nda değerlendirilmesine ilişkin, "Banka seçiminin özel bir nedeni yok, olduğunu da sanmıyorum. Çünkü, sonuçta bu kadar parayı bir bankada tutmak zorundasınız" dedi. Bu konuda, özel olarak "faizsiz sistem" tercihinde bulunulduğunu da sanmadığını belirten Kızılcıklı, "Bildiğim kadarıyla parti bir çok bankayla da çalışıyor. Örneğin, ben ilçe teşkilatından gelen biriyim, orada da teşkilat parasını Akbank’ta değerlendirirdik" dedi.

