AKP Gölbaşı ilçe teşkilatından 900 kişi istifa etti iddiası

AKP'nin Gölbaşı'ndaki eski ilçe başkanı Ramazan Şimşek ve beraberindeki 900 kişinin, AKP üyeliğinden istifa ettikleri iddia edildi. İstifa dilekçelerini duyurdukları belirtilen Şimşek ve beraberindeki kalabalık, AKP’de verilen sözlerin tutulmadığını ve vefasızlık gördüklerini söyledi.

CHA'da yer alan habere göre, Ramazan Şimşek ve beraberindekilerin yaptıkları açıklamada, “Partimiz Gölbaşı'nda 2004 yılında yüzde 34 oy almışken benim ilçe başkanlığı dönemimde 2009 seçimlerinden yüzde 38 oy aldık. 2011 seçimlerinde yüzde 56 gibi bir oy alarak başarılı bir ilçe teşkilatı profili çizdik. Tüm bunlara rağmen ilçe kongresine 1 hafta kala büyüklerimizin söylemleri doğrultusunda ilçe başkanlığını altın tepsi ile Osman Karaaslan'a verdim. Dur dediler durduk. Teşkilat başkanımız, İl başkanımıza Osman beyin yanında, Ramazan bey Osman Karaaslan'a devrediyor siz Ramazan beyi ile alacaksınız. İl Başkanı Murat Alparslan bey de siz basının huzurunda söz verdi. Benim yerim bile garanti değilken Ramazan Şimşek'in yeri garanti dedi. Ramazan Şimşek ilçe başkanlığını bıraktı ama biz ona ilde daha büyük yerlerde görev vereceğiz dedi. Bizde samimiyetlerine inanarak bekledik. Ama sözler tutulmadı” denildi.

Şimşek'in açıklamasında, “Biz yinede çizgimizden çıkmadık. Tüm tabanın baskısına rağmen bekledik. Aday adaylığı dönemimde partim ve Gölbaşı menfaatleri doğrultusunda devam ettik. Adaylık Fatih beye kısmet oldu. Ama ben şunu görüyorum 2009 seçimlerinde parti aleyhine çalışanlar bu partiye oy vermeyenler maalesef görüyoruz ki partinin başındalar. Üzülerek söylüyorum ki bu partiye maddi manevi her şeyini vermiş kişiler parti dışında tutulmaktadır” ifadeleri yer aldı.