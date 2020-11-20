AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Koronavirüs'e yakalandı

AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milletvekili Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda tedavim evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi diliyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKP Giresun Milletvekili Kadir Aydın da 10 Kasım'da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. (İHA)



