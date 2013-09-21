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Politika

AKP Giresun İl Başkanlığı'ndan toplu istifa kararı

AKP Giresun İl Başkanı Sabri Öztürk 'dün Ankara’da gerçekleşen il başkanları toplantısının ardından Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir durum değerlendirmesi yaptık ve istifa kararı aldık' dedi

21 Eylül 2013 22:05

AKP Giresun İl Başkanlığı parti binasında yaptığı basın toplantısı ile toplu olarak istifa kararı aldıklarını, bazı milletvekilleri ile görüş ayrılığına düşmeleri nedeniyle bu istifayı gerçekleştirdiklerini açıkladı

AKP Giresun İl Başkanı Sabri Öztürk şu açıklamalrda bulundu:

"Bu sıkıntıları aşmak için her türlü çabayı gösterdik, ancak düzeltilmesi yönünde sonuç alamadık. Genel merkeze bu konuları anlattık. Dün de Ankara ’daki il başkanları toplantısı ardından Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir durum değerlendirmesi yaptık. Yerel seçim öncesi bu sıkıntıyı aşmak için fedakarlık yaparak elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Başbakanımızın tavsiyeleri doğrultusunda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım istifa etmeye karar verdik. Siyasi rekabetin gerektirdiği şeylerin dışında şahsımın, onurumu inciten söz ve davranışları olan birkaç kişi haricinde herkese hakkımı helal ediyorum." 

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