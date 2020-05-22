AKP Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi çıkarmaya hazırlandığını duyuyoruz, gözümüz üzerinde

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, kişisel sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın işçi çıkarmaya hazırlandığı duyumu aldıklarına yönelik bir paylaşımda bulundu. "Gözümüz üzerinde" diyen Şahin, "Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın geçen bir yıl içerisinde 3 bine yakın kişiyi işe aldığını aktaran Şahin, "Geçtiğimiz eylül ayında işçi çıkarmaya hazırlanan Mansur Yavaş'ı eğer işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan Ankara'yı sana dar ederiz" diyerek tehdit ettiklerini de ‘uyardık’ sözleriyle hatırlattı. Yavaş'ın şimdi de ‘kaynak bahanesine sığınarak işçi çıkarmaya hazırlandığı' iddiasında bulunan Şahin, şu sözleri kaydetti:

"CHP'li Mansur Yavaş'a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur. Kimse Büyükşehir emekçilerini yalnız sanmasın."