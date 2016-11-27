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AKP Genel Sekreteri: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu haline geldi

AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, "Anayasa değişikliğinin daha önce CHP masadan kaçtığı için" gerçekleşmediğini iddia etti

27 Kasım 2016 01:16

AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "ülkede milli güvenlik sorunu haline geldiğini" savundu.

AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Şahinbey Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ile Nejat Koçer’in yanı sıra ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, toplantıda yaptığı konuşmada Atatürk'ün kurduğu CHP'nin sırtımızı teröristlere dayadık diyenlerin destekçisi olan bir parti kimliğine büründüğünü iddia etti.

1982 anayasasının yürürlüğe girdiği günden beri tartışılan bir anayasa olduğuna dikkat çeken Gül, “Türkiye’nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu sürekli vurguladık. 2 defa masaya oturduk, CHP masadan kaçtığı için gerçekleştiremedik. Görmediği metin için istemeyiz diyen bir muhalafet anlayışına sahip olan bir muhalefet partisi bu ülkeye bir şey veremez. Teröre destek verenlerle Kartal mitinglerine katılan Kılıçdaroğlu ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye’de milli güvenlik sorunu olarak Kemal Kılıçdaroğlu sorunu yaşanmaktadır. HDP eş başkanları cezaevindeler ama Kılıçdaroğlu HDP eş başkanı gibi siyaset yapmaktadır. Atatürk’ün kurduğu CHP sırtımızı teröristlere dayadık diyenlerin destekçisi ve onların dublörlüğünü yapan bir parti haline gelmiştir” dedi.

 

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