AKP Genel Merkezi’nde görevli çaycı iş vaadiyle vatandaşı dolandırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Merkezi'nde temizlik işçisi ve çaycı olarak görev yapan Mesut T. ile Nazif Ç. hakkında üç kişiyi yakınlarını işe sokma vaadiyle 103 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla dava açtı. İddianamede ifadesine yer verilen Mesut T, vatandaşlardan para aldığını itiraf etti ancak bu paranın borç olarak verildiğini öne sürdü. Mesut T.’nin daha önce de benzer şekilde vatandaşları dolandırdığı ve hakkında ayrıca açılan davalar olduğu öğrenildi.

Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, mühendislik konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firmanın sahibi olan A.İ.B, 2019 yılında, özel bir firma bünyesinde AKP Genel Merkezinde temizlik işçisi ve çaycı olarak çalışan Mesut T ile tanıştı. Mesut T, kendisinin AKP Genel Merkezinde çalışması nedeniyle yakınlarını kamu kurumlarında işe sokabileceğini söyleyerek, A.İ.B’den gerekli belgeleri hazırlayıp 10 bin lira para getirmesini istedi. Bu süreçte A.İ.B’nin işyerine giderek ortağı F.Ç ile de tanışan Mesut T, AKP Genel Merkezi’nde çaycılık yaptığını söyleyip aynı vaatlerle bu kişiden de para talep etti. Mesut T, bu şekilde A.İ.B’den 33 bin, ortağı F.Ç’den de 60 bin lira para aldı. Mesut T ayrıca, A.İ.B’nin kayınbabasıyla arkadaş olan ve oğluna iş arayan İ.K’dan da benzer vaatle 10 bin lira aldı. Üç kişiyi toplam 103 bin lira dolandıran Mesut T. vaadini yerine getirmeyince dolandırıldığını anlayan mağdurlar savcılığa başvurdu.

Paraları “borç” olarak verdiler

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mesut T, savcılıktaki ifadesinde banka hesap hareketleriyle de ortaya çıkan paraları aldığını kabul etti. Şikayetçilerin, kendisinden çocukları ve akrabalarını işe sokmasını istediklerini söyleyen Mesut T, kendisine gönderilen paraların “borç” olduğunu iddia etti. Savcılık iddianamesinde, Mesut T’nin suçunu “kaçamaklı” olarak kabul ettiği belirtilerek, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ayrıca, Mesut T ile beraber AKP Genel Merkezinde çalışan ve mağdurlardan birinin hesabına gönderdiği 8 bin lirayı alarak Mesut T’ye verdiği belirlenen Nazif Ç’nin de “nitelikli dolandırıcılık suçuna yardım” suçundan 5 yıl hapse mahkum edilmesi talep edildi. İddianame Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Öte yandan Mesut T. hakkında daha önce de benzer suçları işlediği gerekçesiyle davalar açıldığı öğrenildi.

Ankara Başsavcılığı, daha önce de lüks araç içerisinde kokain kullanırken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan ve “kokain değil pudra şekeriydi” savunması yapan AKP Genel Merkezi eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.