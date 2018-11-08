AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Türkçe ezan açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkçe ezan tartışmalarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Karanlık hayallerini bir tarafa bıraksınlar. Türkçe ezan meselesi bu aziz milletin zihninde, hafızalarında bir kara leke gibi durur ve hatırlamak istemezler" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında, "Ezan Türkçe okusun ben anlayım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" demiş, bu sözleri tartışma yaratmıştı.