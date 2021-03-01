AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş:  Tek maddelik bir anayasa yazsam, "Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür" derim

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer tek maddelik bir anayasa yazsam şöyle derim: Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür" açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kadrolarımızda yüzde 70 oranında yenilenme ve gençleşme oldu"

"Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?" sorusuna Kurtulmuş, "Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir." yanıtını verdi. Kurtulmuş, AKP teşkilatlarındaki değişimi anlatırken “Küresel lider Erdoğan’ın üzerindeki yükü alacak kadrolar” dedi.

"Yerel seçim sonrası eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirdik"

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Yerel seçim sonrası eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirdik. Bu noktada adaleti ve ekonomiyi içine alan iki paket halinde bir reform zinciri hazırladık. Cumhurbaşkanımız kısa süre içinde açıklayacak. Muhtemelen mart ayı içinde..

"19 yıl sonra yine reformları biz yapıyoruz"

AK Parti reformlarla gelen bir parti. Çok önemli reformlar yaptık. Vesayet düzenini kaldırdık. Kürtçe serbest kaldı. TRT’de Kürtçe yayın var. Asker-sivil yargı ayrımı kalktı. Başörtüsü öyle... Aslında reformcu bir parti 19 yıl sonra kendisinde reform yapma enerjisini bulamıyorsa, asıl eleştirilecek olan budur. Biz bu reform enerjisiyle devam ediyoruz, 19 yıl sonra yine reformları biz yapıyoruz.

Yeni anayasa açıklaması

Anayasa AK Parti’nin anayasası değil ki. Elbette siyasi partilerle, toplumun tüm kesimleriyle konuşacağız. Bu ortaklaşa bir iradenin sonucu olur. Eğer tek maddelik bir anayasa yazsam şöyle derim: Devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür.

"Türkiye-ABD ilişkileri kopartılamaz"

Türkiye, Asya’dan AB’ye, Rusya’dan, Çin’den Balkanlara ve Afrika’ya kadar çok önemli bir küresel güç dengesi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu gelişmedeki rolü çok önemlidir. ABD ile ilişkilere gelince, geçmişte de gerilimli dönemler olmuştur. Ama sonuçta Türkiye-ABD ilişkileri kopartılamaz.”

AKP için dört madde

Önümüzdeki dönem için AK Parti’nin özelliği olan 4 maddeyi önemsiyoruz.

1 Yerli ve milli olmak.

2 Toplumun tüm kesimlerini kucaklamak

3 Türkiye’yi geleceğe taşıyacak reformları yapmak.

4 Ve elbette demokrasinin daha da güçlenmesi.”