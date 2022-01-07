AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Korsan muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gerçekleştirmek istediği ancak kapıdan dönmek zorunda kaldığı ziyaretleri “ baskın” olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na “Sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine, korsan bir muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor” dedi.

Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kentteki bir otelde bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, STK'lerin önemine değindi.

Salgının olumsuz etkilerinin bütün dünyada görüldüğüne işaret eden Kurtulmuş, fiyat artışları ve enflasyonun ülkelerin ekonomilerini ciddi biçimde etki altına aldığını ifade etti.

Kurtulmuş, salgına rağmen Türkiye'nin 2021 yılında pozitif büyüyen ender ülkelerden biri olduğunu ve dünyada örnek gösterilecek bir büyüme trendi yakalandığını söyledi.

Şanlıurfa'nın da bu büyüme içerisinde bulunduğunu, OSB'deki 83 parselin hepsinin satıldığını ve genişletilmesi için çalışmaların başladığını aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin gurur kaynağı olan TURKOVAC aşısının da Şanlıurfa'da üretilerek ülkedeki tüm şehir hastanelerine dağıtıldığını belirtti.

"Türkiye'de olumsuz, karamsar bir tablo oluşturarak muhalefet yaptıklarını zannediyorlar"

Kurtulmuş, Türkiye'de yapılan onlarca güzel şeyin bulunduğunu ama muhalefetin ülkedeki bu olumlu gündemleri görmezden geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendi gündemleriyle vatandaşlarımızı bir karamsarlığın içerisine sokmaya çalışıyorlar. Bütün özelliği Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı olmak üzere kurulmuş olan maalesef karşımızdaki ittifakın bileşenleri kendi alanlarında nasıl bir araya geldikleri, hangi programla hareket ettikleri ve edecekleri, kimi cumhurbaşkanı yapacakları, nasıl bir sistem tasarladıkları gibi temel sorulara daha cevap vermeden sadece 'istemezük' diyerek, sadece Türkiye'de olumsuz, karamsar bir tablo oluşturarak muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Bunların içerisinde maalesef Türkiye'nin ikinci partisi olan, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin siyaset yapma tarzı, Sayın Genel Başkanın özellikle son dönemlerde ortaya koymuş olduğu tarzı Türkiye'nin ihtiyacı olan, Türkiye'de geniş kitlelerin beklentisi olan bir tarz asla değildir.

Muhalefet olmak, demokrasideki en önemli görevlerden birisidir. Bir millet demokrasideki muhalefete şu gözle bakar; 'yarın iktidara gelseniz Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz?' Sadece toplumun sinir uçlarına dokunarak, bazı farklı toplumsal kesimleri harekete geçirmek, onları bir şekilde 'istemezuk' cephesinin sözlü sesi, yüksek fertleri haline getirmekten başka, Allah aşkına muhalefet, özellik ana muhalefet Türkiye'de hangi fikri ortaya koyarak iktidar olduğunda nasıl yöneteceğini milletimize anlatıyor?"

"Korsan muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce TÜİK'e sonra da Milli Eğitim Bakanlığına "baskına gittiğini" ifade eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi hangi kamu kurumuna baskına gideceğine dair insanlarımızda endişeler var. Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu bir ana muhalefet lideri gibi hareket etmek yerine, ana muhalefet partisinin nasıl olmasını millete göstermek yerine, korsan bir muhalefet nasıl olur onu millete gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda yapılanları milletimiz izliyor, görüyor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerini de eleştiren Kurtulmuş, açıklamanın son derece talihsiz ve yanlış olduğunu belirterek, "Kur'an eğitimini çağ dışı olarak adlandıran bir zihniyet bu millete ait bir zihniyet olamaz. Kur'an eğitimini çağ dışı olarak gören zihniyet, esas çağ dışı zihniyet budur. Bu milletimiz, bu zihniyete pirim vermez." dedi.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bu açıklamalarla ilgili özür dilemesi gerektiğini söyledi. (AA)