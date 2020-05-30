AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Erken seçim tartışması beyhude bir çabadır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey olmadığını belirterek, "Beyhude bir çabadır, beyhude bir gayrettir. Türkiye'nin bugünkü siyasi konjonktürü içinde asla ve kat'a erken seçimi ilgilendiren bir siyasal ortam söz konusu değildir. Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır." dedi.

AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına dair şu değerlendirmede bulundu:

"Erken seçim tartışmaları, Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey değildir. Beyhude bir çabadır, beyhude bir gayrettir. Türkiye'nin bugünkü siyasi konjonktürü içinde asla ve kat'a erken seçimi ilgilendiren bir siyasal ortam söz konusu değildir. Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır. Şu anda Türkiye'nin bir numaralı maddesi, bu pandemi süreciyle mücadele etmektir. Kimse 'erken seçim' diyerek, kendi siyasal hevesleri uğruna Türkiye'nin odak noktasını değiştirmeye kalkmasın.

Türkiye'nin odak noktası, topyekün 83 milyon olarak bu mücadeleyi başarıyla sonlandırmak, pandemiyi geride bırakmak, pandemiden güçlü bir şekilde çıkan uluslararası alanda büyük bir rekabet gücüne de kavuşmuş olan bir Türkiye'ye hizmet etmektir. Gayemiz, pandemi ile mücadele sürecinde başarıyı perçinlemek ve bu süreci geride bırakmaktır. Şartları oluşmadan erken seçimi dile getirmek, sadece muhalefetin hevesidir diyebiliriz. Hiçbir şekilde Türkiye erken seçime gitmeyecek. Erken seçimle ilgili en ufak bir çabamız, gündemimiz, bununla ilgili Türkiye siyasetinde erken seçimi çağrıştıracak herhangi bir olgu söz konusu değildir. Türkiye güçlü bir liderlikle, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni bir kere daha bu pandemi sırasında test etmiş vaziyette, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin küresel ölçekte pekiştiği bir süreçte hükûmet başarıyla icraatlarına devam edecek. 2023'te bu başarılarını da ortaya koyarak, imtihan edilmek üzere milletin önüne çıkacaktır."