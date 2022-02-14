AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Elektrikte kWh sınırı tekrar revize edilebilir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yüksek elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "150 kWh sınırı Cumhurbaşkanımız tarafından 210 kWh'ye çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kanal7 ekranlarında Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Elektrik faturalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, “Şunu görmek lazım, elektrik faturaları bir günde bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içerisinde Türkiye hazinesinden doğalgaz faturalarının yüzde 75’i devlet ödedi, elektrik faturalarının yüzde 25’ini devlet ödedi. Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar liradır. ÖTV’lerden de kamu vazgeçtiği için kamunun da kaybı 65 milyar lira” ifadelerini kullandı.

Faturaların vatandaşları derinden sarstığını vurgulayan Kurtulmuş, “Doğalgazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıdı buna rağmen yine de çok yüksek fatura. Fakat bir mazeret gibi söylemiyorum. Vatandaşlarımızı derinden sarstığını görüyoruz. 150 kwh sınırı Cumhurbaşkanımız tarafından 210 kwh’ye çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir. Bir evin 250 kwh elektrik kullandığı tahmin ediliyor. Zaruri olarak çıkan fiyatların vatandaşların üzerindeki baskılarını biliyoruz ve neler yapabiliriz düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Endişelendirmiyor mu?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, "Hayır. Biz kendi programımıza bakıyoruz. Mühim olan milletin oylarıdır" yanıtını verdi.

Karşı taraftaki ittifakın henüz ne şekilde genişleyeceği konusunda net bir tablonun olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Dünkü toplantıyla ilgili 'HDP'yi de dışlamıyoruz' açıklamasının hemen geldiğini görüyoruz. Zaten ne yaparlarsa yapsınlar, HDP'nin yok sayıldığı bir formül içinde kulpuna yapışarak seçimde yarışa ortak olmalarının mümkün olmadığını kendileri de biliyorlar. Ama HDP'nin ittifakın içinde görünmesinin, açıktan görünmesinin vereceği muhtemel bir takım zararlar, sıkıntılar var. Bunları da bertaraf etmek için HDP'yi bir kenarda başından itibaren tutuyorlar" dedi.

Toplantıda parlamenter sisteme geçiş sürecinin ele alındığını hatırlatan Kurtulmuş, "Bir parlamenter sistem söylüyorsunuz ama nihayetinde bu sistemin değişmesiyle ilgili bir meseledir. Bunun için tabii ki halkın oyuna ihtiyaç vardır. Bir Anayasal değişiklik mecburiyet vardır. Önümüzdeki parlamentoda en az 360 milletvekilinin olması gerekir muhalefet partileri için söylüyorum. Sonra referanduma gidip halka sunulacak olan Anayasa değişikliğinin, halk tarafından kabul edilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Somutu konuşmaya başladıklarında, derin ihtilafların olması kaçınılmazdır"

Kurtulmuş, "Parlamenter sistem için bir araya gelindi ama ittifaka kadar bu partilerin birlikte seçimlere girmesine kadar bir süreç açılmış gibi intiba veriyor sanki. Ne dersiniz?", sorusuna karşılık, "Tabii ki müştereken seçime girilecekse, nihayetinde cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tane aday çıkacak ortaya. Millet görüşlerini somut olarak görmek ister. Somutu konuşmaya başladıklarında, derin ihtilafların olması kaçınılmazdır." dedi.

Numan Kurtulmuş, "Suriye'nin kuzeyinde yer alan PYD, YPG ve onların üzerinden kurulmaya çalışılan bir terör devletinin varlığı, buna karşı olmak, bu ittifakın temel önceliklerinden birisi olacak mıdır? 'PYD'nin, YPG'nin öncüsü olduğu bir terör devletinin kurulmasına karşıyız' diyeceklerse, HDP'nin oylarını nasıl alacaklardır? Çok temel sorunlar var" diye konuştu.