AKP Genel Başkanı Erdoğan ‘tarafsızlık' yeminiyle göreve başladı

T24

24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.43'de TBMM’de yemin ederek göreve başladı. Erdoğan’ın yeminiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yemin etmek için geldiği TBMM’nin girişinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı törenle karşıladı. Erdoğan'ın aracına Meclis'e girdiği sırada güller atıldı. Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Meclis girişinde tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşiyle birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, son Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

CHP'liler ayağa kalkmadı, Kılıçdaroğlu katılmadı

Erdoğan'ın yemin töreni için Meclis Genel Kurulu'na girişi sırasında CHP grubu ayağa kalkmadı. Genel Kurul’daki özel oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından 'Erdoğan'ı tebrik edecek misiniz?' sorusuna "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejmini savunan tebrik edilemez" yanıtını vermişti.

Erdoğan’ın okuduğu yemin metni, cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçerken değiştirilmemişti. AKP’nin referandum öncesinde değiştirmek istediği ancak MHP'nin itirazı sonucu aynı kalan yemin metninde tarafsızlık ibaresi de duruyordu.

İşte Erdoğan'ın ettiği yemin:

MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

"Başkan diyebilirsiniz"

Yeminin ardından TBMM'de bulunanlar uzun süre Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Meclis çıkışı gazetecilerin "Size artık Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim?" sorusuna, "Başkan diyebilirsiniz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Külliye'de tören düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" gerçekleşecek. Saat 18:00’deki törene, 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri iştirak edecek.

101 pare top atışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından karşılanacak. Cumhurbaşkanlığına makam aracıyla hareket edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısına varışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak.

Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.

"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirleri onuruna akşam yemeği daveti verecek. Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alacak.

Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 21.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklayacak.

Özel bastırılan "1 liralar" hediye edilecek

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak edecek.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca tören gününe özel pul bastırılacak.