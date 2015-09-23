AKP Genel Başkan Yardımcısı'ndan HDP'yi destekleyen 100 aydına: Yargılanacaklar!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, akademisyen, gazeteci ve sanatçıların da aralarında yer aldığı HDP’ye destek çağrısı yapan 100 aydına çok sert tepki göstererek, "yargılanacaklar" iddiasında bulundu. Özdağ, “PKK’ya kim destek veriyorsa ister siyasal uzantı ister medya uzantısı olsun hepsi bir gün hukuk önünde yargılanacaklardır. Bir gün mutlaka hukuk bunlardan hesap soracaktır” dedi.

Aralarında Berkin Elvan’ın ailesi, İlkay Akkaya, Aslı Erdoğan, Barış Atay'ın da olduğu 1 Kasım için HPD'ye destek çağrısı yapanların kaleme aldığı metinde, Suruç’ta 32 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından birçok insanın ölümüne neden olan çatışma halinin nedeni olarak ‘Ak Saray’ gösterilmiş, silahların susması çağrısı yapılmıştı.

Selçuk Özdağ, bu çağrıya tepki olarak dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Türkiye’de ne kadar vatanına, devletine, milletine yabancı olmuş kişi varsa bunların içerisinde aydın geçinenler var. Asıl aydın gümrük memuru gibidir. Yararlı ve faydalı olanı alır, zararlı ve faydasız olana dur der. ‘HDP’ye destek vereceğiz’ imzasını atan aydınlar ise HDP’nin PKK’yı desteklediğini unutuyorlar. Bunlar da HDP’li ki, aydın kimliği altında HDP’ye destek veriyorlar.

Bunlar HDP’nin özerklikten ve Kürdistan’dan bahsettiğini bilmiyorlar mı? HDP’nin PKK’yı desteklediğini ve PKK’nın siyasal uzantısı olduğunu bilmiyorlar mı? Nereye, kime oy verirlerse versinler ama unutmasınlar ki terörün, akan kanın sorumlusu Saray değil PKK’dır. Terörün sorumlusu olarak Saray’ı suçlayanlar zırvalamışlar. Terörün sorumlusu PKK, KCK, bunların gençlik yapılanması, HDP ve bunlara destek veren medyadaki, sanat camiasındaki, siyasetteki uzantılarıdır. Bunları toplasanız sayıları bellidir. Öte yandan askerlerimizin kolları, bacakları kopuyor ama hâlâ HDP, PKK’ya silahı bırak diyemiyor. Hâlâ müzakereden bahsediyor. Bunlar da mı müzakereden bahsediyorlar? PKK’ya kim destek veriyorsa ister siyasal uzantı ister medya uzantısı olsun hepsi bir gün hukuk önünde yargılanacaklardır. Bir gün mutlaka hukuk bunlardan hesap soracaktır. Öldürülen korucunun, polisin, askerin, öğretmenin, doktorun, memurun, sivil vatandaşın, kaçırılan polisin, siyasetçinin dolayısıyla hepsinin sorumlusu PKK’ya destek veren kişilerdir. Türkiye’de AB standartlarında bir hukuk istiyoruz. Almanya’da terörle mücadele nasıl yapılıyorsa aynı maddeler Türkiye’de olsun istiyoruz.”

Kimler var

1 Kasım seçimleri öncesi ortak bir metin kaleme alarak HDP’ye destek çağrısı yapan 100 isim arasında Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan’ın yanı sıra İlkay Akkaya, Aslı Erdoğan ve Barış Atalay’ın da aralarında bulunduğu sanatçı, akademisyen ve gazeteciler de var. “Saray yenilecek, halk kazanacak” başlıklı metnin altında imzası olanlar:

Abdullah Aydın, Adil Yalçın, Ahmet Yıldız, Akan Çelik, Ali Çerkezoğlu, Ali Ergin Demirhan, Ali Mert, Ali Özyurt, Ali Yiğit, Alper Dizdar, Arzu Çerkezoğlu, Aslı Erdoğan, Ayhan Erdoğan, Aynur Ermiş, Ayşegül Tözeren, Baki Düzgün, Barbaros Tantan, Barış Atay, Can Soyer, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Cihan Ziya Tuğal, Coşkun Canıvar, Deniz Dülgeroğlu, Deniz Kıyafet, Dilek Tunalı, Doğan Halis, E. Ahmet Tonak, Emine Girgin, Emre Gürcanlı, Eriş Bilaloğlu, Erkin Özalp, Ertan Yılmaz, Esra Sert, Faruk Eren, Ferda Koç, Fergül Yücel, Funda Başaran, Gazi Çağlar, Gül Köksal, Gülendam Şan, Gülsüm-Sami Elvan, Gürsel Kaya, Hakan Mıhçı, Halis Koç, Haluk Yurtsever, Hamide Yiğit, Hande Arpat, Hasan Demir, Hayri Erdoğan, Hüseyin Demirdizen, Hüseyin Kargın, İbrahim Eke, İbrahim Kara, İbrahim Ulutaş, İlhan Akalın, İlhan Yiğit, İlkay Akkaya, İmre Azem, İnönü Alpat, Işıtan Gündüz, İsmet Akça, Kasım Akbaş, Kemal Aytaç, Mahir Ulutaş, Mehmet Ali Levent, Mehmet Ümit Erdem, Merih Cemal Taymaz, Metin Bakkalcı, Metin Çulhaoğlu, Metin Özuğurlu, Mücella Yapıcı, Murat Kocaman, Mustafa Görkem Doğan, Mustafa Peköz, Mustafa Sönmez, Neriman Usta, Nihal Kemaloğlu, Nuray Yılmaz, Nurdan Çaypınarlı, Osman Köse, Özgür Urfa, Özlem Yılmaz, Pınar Hocaoğulları, Savaş Al, Sayat Tekir, Sema Solaklı, Şebnem Oğuz, Serdar Aslan, Şinasi Dursun, Tahsin İşbilen, Taner Gören, Tayfun Budak, Tuncay Çelen, Yaşar Ayaşlı, Yıldız İlhan, Yusuf Doğan Çetinkaya, Zafer Ayden, Zeynep Çelik, Ziynet Özçelik, Zuhal Çetin Özkan.