AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Seçimler yaklaştı demek mümkün

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz." dedi. Yavuz, "18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" diye ekledi.

MedyaTava'nın haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Tv100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

"6 günlük erken seçim mümkün"

Seçimlerle ilgili soruları yanıtlayan Yavuz, şunları söyledi: "Seçimler yaklaştı demek mümkün. Siyasi partiler seçimin yapıldığı günün ertesi günü başka bir seçime hazırlanır. AK Parti olarak biz böyle davranıyoruz. Biz çoktan bu hazırlıklara başladık. Şimdi 2 yıldan daha az bir zaman var. Yapılan değişiklikler 1 yıl geçmeden uygulanamaz. 1 yıl dolmadan seçim olması halinde o değişikliklerin, o seçim için uygulanması mümkün olmaz. Seçim Kanunları açısından söylüyorum. Dolayısıyla burdan baktığımızda 'bir şeylerin zamanı geldi' demek mümkün. 'Seçim erkene alınacak mı?' sorusuna karşılık, evet 2023'ün 24 Haziran'ında yapılması gerekiyor 1 yılın dolması için oysa kanun gereği 18 Haziran 2023'te yapılacak. Yani 6 günlük bir erken seçim mümkün. 18 Haziran 2023’te Türkiye bir seçime hazır olsun" ifadelerini kullandı.

"Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor"

Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürüciyle ilgili tartışmalara da yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olamayacağına ilişkin bir fikri ileri sürmeniz mümkün değil. Kendilerini zeki sanarak 'Olmaz ama eğer erken seçim olursa 1 gün bile olur' diyorlar, ne alakası var. Aslında muhalefet partisi 'Gel bana mecbur ol' diyor. Ben sana neden mecbur olayım, yasa ortada. Hem diyorsun ki erken seçim olmasa Cumhurbaşkanı aday olamayacak. Muhalefet en çok Cumhurbaşkanımızdan korkuyor. Emin olun Fransa'ya sorsan onlar da aynı şeyi söyler. Çünkü hiçbir güçlü devlet, güçlü aktörü karşısında görmek istemez. Çünkü başkasına sormadan oyun kuruyor. Suriye'de kuruyor, Libya'da kuruyor, Karabağ'da kuruyor."