AKP Genel Başkan Yardımcısı Usta: Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek abesle iştigal

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylemek aslında abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Usta, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Muhalefet, özellikle insan haklarının ihlal edildiği yönünde açıklamalar yapıyor. Türkiye'de insan hakları ihlal ediliyor mu?" sorusuna Usta, "İnsan hakları ihlali denilince aslında somut bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar" yanıtını verdi.

Bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını söyleyen Usta, şöyle devam etti:

"Türkiye, insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin, Amerika'nın, kendini özgürlükler ve insan hakları noktasında sözde ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir. O yüzden insan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye'yi farklı ülkelerle kıyasladığınız zaman mümkün değil. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bütün dünyada, uluslararası platformlarda, devletlerin güvenlik politikalarıyla birlikte insan hakları politikalarının artık tartışıldığı bir dönemdeyiz."

Türkiye'nin hukuk devletinin kuralları çerçevesinde, kanunlara saygılı ve insan onuruna yakışır bir tablo sergilediğini belirten Usta, bu anlamda dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

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