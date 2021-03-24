AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Zaman zaman yorgunluklar olabilir, tökezleyebilirsiniz ama önemli olan her seferinde cesaretle yürümek, ayağa kalkmak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde CNN Türk’e yaptığı açıklamalarda, "Bizim seçim kaybetmekten psikolojisi bozulmuş muhalefetin, yalan ve iftiraya dayalı dili bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir seçimi kazanamayanların bozulmuş psikolojisiyle AK Parti'ye dönük kullandıkları dil artık yenilmeye ve kaybolmaya mahkum. Biz bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Bugün 2023 başlıyor" açıklamasında bulundu.

“Zaman zaman yorgunluklar olabilir, tökezleyebilirsiniz. Ama her seferinde önemli olan cesaretle yürümek, ayağa kalkmak ve inançla yolculuğunuza devam etmektir” diyen Ünal, “Rahmetli Turgut Özal 21'inci asır Türk asırı olacak demişti. Biz de hem kendi bölgemizde hem de gönül coğrafyamızda Türkiye'nin önümüzdeki yüz yılda Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç olmasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz 19 yıldan beri. O yüzden dedim ki biz daha yeni başlıyoruz. Yeniden yola çıkıyoruz” diye konuştu.

TIKLAYIN - İşte AKP'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi

İşte Mahir Ünal'ın konuşmasında satır başları:

"Aslında söylemek istediğim şey çok açık. Biz 2023'e hazırlanıyoruz, cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyoruz. Biz Türkiye'nin sağlık, eğitim, güvenlik, bilişim altyapısını hazırladık. Her alanda yapılması gereken çalışmaları 19 yıldır gerçekleştiriyoruz.

Rahmetli Turgut Özal 21'inci asır Türk asırı olacak demişti. Biz de hem kendi bölgemizde hem de gönül coğrafyamızda Türkiye'nin önümüzdeki yüz yılda Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç olmasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz 19 yıldan beri. O yüzden dedim ki biz daha yeni başlıyoruz. Yeniden yola çıkıyoruz.

Zaman zaman yorgunluklar olabilir, tökezleyebilirsiniz. Ama her seferinde önemli olan cesaretle yürümek, ayağa kalkmak ve inançla yolculuğunuza devam etmektir. 15 Temmuz gibi, 17-25 Aralık gibi sıkıntılar yaşamadık mı, tabi ki yaşadık. Ama önemli olan bunları çözebilmektir.

Biz 19 yıldan beri Türkiye'nin sorunlarını çözerek devam ediyoruz. 20 yaşındaki bir partinin 19 yılı iktidarda geçmiş ve bu 19 yıl içerisinde de birçok badireyi atlatmış. Ben her zaman basit bir örneği veriyorum.

2002 yılında bu ülkede günlük 4.3 dolarla geçinmek zorunda olanların oranı yüzde 30. Yani her üç kişiden birisi günlük 4,3 dolarına altında yaşamak durumundayken biz bunu bugün 1,4'e düşürmüşüz. Toplumun yüzde 30'u değil, 1,4'ü o kazançla yaşamak durumunda.

Bizim seçim kaybetmekten psikolojisi bozulmuş muhalefetin, yalan ve iftiraya dayalı dili bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir seçimi kazanamayanların bozulmuş psikolojisiyle AK Parti'ye dönük kullandıkları dil artık yenilmeye ve kaybolmaya mahkum. Biz bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Bugün 2023 başlıyor."