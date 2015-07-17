AKP Genel Başkan Yardımcısı Şentop: Koalisyona istekli görünen bir tek CHP var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, "MHP, 'siz önden buyrun' diyor CHP'ye, HDP ile zaten niyetimiz yoktu. Ortada bir istekli gözüken CHP var gibi şu anda...” ifadelerini kullandı.

Şentop, AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda partililerle bayramlaştı. Burada 7 Haziran seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Şentop, “Türkiye'de bir muhasebe yapıldığını, seçim sonrasında ortaya çıkan tablonun hem AKP'nin hem genel olarak Türkiye'nin, vatandaşların muhasebe yaptıkları bir dönem olduğunu” söyledi.

'Elbette eleştiriler var ama...'

2002'den bu yana Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla çok önemli bir noktaya geldiğini, başlangıçla bugün karşılaştırıldığında gelinen noktada Türkiye'nin ölçeğinin büyüdüğünü aktaran Şentop, "Bugün elbette vatandaşlarımızın talepleri var, eleştirileri var ama bunlar 2002, 2003, 2004'teki gibi talepler, eleştiriler değil. AK Parti döneminde Türkiye çağ atladı, ölçek büyüttü" dedi.

Seçim sonucunun hem kendilerine hem de Türkiye'ye milletin bir ikazı olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

Türkiye önemli bir noktaya geldi ama hepimizin, millet olarak, AK Parti camiası olarak yeniden bir durup düşünme, bir teneffüs yapma imkanı elde etmemiz gerekiyordu. Niye? Yolumuz daha çok uzun sürer, Türkiye'nin bu şekilde büyük projelerle, büyük hedeflerle yönetilmesi, idare edilmesi gerekiyor. Onu yapabilmek için bir muhasebe yapmamız gerekiyordu. Bu muhasebeyi yapmadan devam edersek bu sefer belki 2019'da daha bir kötü şekilde takılacaktık hep beraber, hem parti olarak hem Türkiye olarak. Dolayısıyla kısa bir tökezleme, bir teneffüs bize muhasebe imkanı verdi.

'İncitecek bir şey söylemedik'

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü

- Tüm partileri ziyaret edebilecek bir rahatlık içerisindeyiz. Diğerleri birbirleriyle bu kadar kolay görüşemez. Bize de söyledikleri çok şey var. Hiçbirisiyle ilgili 7 Haziran'dan itibaren incitecek, hakaret ifade edecek bir şey söylemedik. Niye? 7 Haziran sonrası tablo zaten Türkiye'de partilerin birlikte hareket etmesini gerektiren bir tablo, böyle bir durumda millet böyle bir tablo çıkartmış, bu tablonun gereğini biz de yapmak mecburiyetindeyiz, buna uymak mecburiyetindeyiz.

- (Yunanistan'daki ekonomik kriz) Avrupa Birliği Yunanistan'daki sorunu kendi içerisinde çözebilir fakat Avrupa'da Yunanistan'a benzeyen birçok ülke var. Yunanistan'da sorun çözülmezse başka Avrupa ülkelerini etkileyecek bir domino etkisiyle beraber Avrupa ekonomilerini etkileyebilecek bir tablo karşımıza çıkabilir. Bunun Türkiye'ye de bir etkisi olabilir bugünlerde, önümüzdeki günlerde.

'Ortada istekli gözüken bir CHP var'

- Partilerle görüştük ama tabloyu gördünüz. MHP 'siz önden buyrun' diyor CHP'ye, HDP ile zaten bizim niyetimiz yoktu, ortada bir istekli gözüken CHP var gibi şu anda. Değerlendireceğiz. 12,5 yıl Türkiye'yi yönetmenin ve bu süre içerisinde belirli bir politika dahilinde elde etmiş olduğumuz kazanımları korumanın, hatta onları geliştirmenin arzusu içerisindeyiz. Bunları yapma imkanımız varsa, hani kırmızı çizgi falan diyorlar ya biz o şekilde basitleştirmiyoruz meseleyi. Bir ufuk çiziyoruz. Bir tablo, hedefler, Türkiye'nin kazanımları var. Bu çerçeve içerisinde yürüyebiliyorsak beraber yürümeyi deneriz ama olmadığı takdirde dünyanın sonu değil. Anayasa gereği zaten 45 gün içerisinde hükümet kurulamadığı takdirde seçime gideceğiz. Siyaseti de muhafaza etmek lazım. Partilerin de programlarını, hedeflerini titizlikle korumaları lazım. Bu çerçeve içerisinde olursa olur olmazsa olmaz. O yüzden tekrar seçime gideceğiz. Biz muhasebemizi yaptık, milletimize de söylüyor, ilan ediyoruz. Herkes muhasebesini yapsın, bu seçimi yenilemek suretiyle yeniden milletimizin karşısına çıkabiliriz.