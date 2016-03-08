AKP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Demirtaş'ı tehdit etti: Seni cezaevleri bekliyor!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Selçuk Özdağ, partisinin Saruhanlı İlçe Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a seslenen Özdağ, ‘'Selahattin Demirtaş seni farklı bir akıbet bekliyor. Seni cezaevleri bekliyor’’ dedi.

‘Bunlar Kürt falan değil, uşak, dinsiz, komünist’

Özdağ, "Çözüm sürecinde 'insanlar dağa çıkmasınlar, ölmesinler, askerimiz, polisimiz ölmesin' dedik. Çözüm süreciyle 'o topraklardaki madenleri işleyelim, o topraklardaki barajları elektriğe, enerjiye çevirelim' diyerek gayret sarf ettik ama birileri hep engelledi. Yapıyoruz ama işçi kaçırıyorlar. Hastane yok, hastaneyi yapıyoruz bu kez de hastaneyi yakıyorlar, doktor öldürüyorlar. Kalkınma hamlelerin tamamını engelliyorlar. Bunlar Kürt falan da değiller. Bunların çoğunluğu uşak, taşeron ve hasta ruhlu insanlardır. Çoğunluğu komünist, dinsizdir. Dünyanın en alçak terör örgütü PKK’dır” diye konuştu.

‘Devlet şimdi bunlar için gereğini yapıyor’

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Silopi’ye gizlice geldin" eleştirisi yaptığını belirten Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selahattin Demirtaş sen Türkiye’nin her yerinde rahatça dolaşabilirsin. HDP'li biri gelip buralarda dükkan açabilir. Kimse ona bir şey yapmaz. Dükkanın adını Kürtçe, Zazaca koyar ve kimse ona bir şey yapmaz. Çünkü bizler İslam medeniyetinin çocuklarıyız. Herkes ırkında serbesttir ama ben Hakkari’ye gitsem 'Selçuklu' diye bir dükkan açsam müsaade ederler mi?" Özdağ, bölgede sadece terör örgütü PKK'yı destekleyen Kürtlerin olmasını istendiğini belirterek, "Kürtler eğer Müslümansa, camiye gidiyorsa sevmiyorlar, tehdit ediyorlar. Devlet de şimdi bunlar için gereğini yapıyor" diye konuştu.

‘Demirtaş seni farklı bir akıbet bekliyor’

Özdağ, Demirtaş’ın milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki açıklamaları hakkında da ''Selahattin Demirtaş seni farklı bir akıbet bekliyor. Seni cezaevleri bekliyor. Çünkü yakında dokunulmazlıklarınız kaldırılacak. Demirtaş, 'herkesin dokunulmazlıkları kaldırılsın' diyor. Evet, tamam kaldırılsın. Herkesin kaldırılsın. Milletvekilliği dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığı olsun. Kim eline silah alıyorsa kim silahı övüyorsa kim bir askeri, polisi koruyucuyu, öğretmeni doktoru öldürüyorsa ve onu savunuyorsa onun da dokunulmazlığı kaldırılsın'' değerlendirmesinde bulundu.